"Вмешательство" России в выборы в США сравнили с терактом 11 сентября

"Вмешательство" России в выборы 2016 года в США по своему влиянию равно терактам 11 сентября. Действия Москвы затронули все сферы жизни американского общества, паникуют западные эксперты.

Неожиданный удар по слабому месту – именно этим, по мнению генерала в отставке Майкла Хейдена, схожа "российская операция" с терактами 11 сентября 2001 года. Исправить ситуацию, по мнению эксперта по вопросам безопасности, может только президент США. Генерал уверен, что Дональду Трампу необходимо прибегнуть к "внештатным методам".

"Эта российская операция – по-своему хитроумная, по-своему смелая – охватила общественную и частную сферу, стратегию и политику, федеральный и местный уровень, разведку и правоохранительные органы. В этом смысле она смахивает – и я не хочу сейчас слишком драматизировать ситуацию, но все же – на теракты 11 сентября 2001 года. Это такая неожиданная угроза, ударившая по неизвестному до той поры слабому месту", – заявил генерал в отставке в эфире CNN.

Хейден считает, что реагировать на такие действия можно только посредством "внештатных методов и внештатных структур". Однако перейти к таким чрезвычайным мерам правительство не может без одобрения президента.

Дональду Трампу нужно срочно вмешаться, иначе в американской политической системе останется слабый неприкрытый фланг. По мнению генерала, американский лидер должен заявить Москве, что ему прекрасно известно, кто вмешался в выборный процесс в США, и пообещать России наказать ее за это.

Тем временем Трамп поместил материалы о "российском сговоре" в топ фейковых новостей. Президент США опубликовал список "победителей" импровизированной премии. В него попали материалы газет The New York Times и Washington Post, телеканалов ABC и CNN, журналов Time и Newsweek. Сюжеты CNN получили четыре из 11 мест в списке Трампа.

В последнем пункте рейтинга значится скандал вокруг его предполагаемых связей с Россией. Президент США отметил, что так называемый российский сговор – пожалуй, величайшая мистификация, созданная для обмана американского народа.