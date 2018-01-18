Порошенко стал загнанной в угол крысой

Антироссийские высказывания Порошенко продиктованы инстинктом самосохранения. Президенту Украины, как и другим представителям власти в Киеве, нужна война в Донбассе – иначе народ просто сметет нынешний режим.

Ситуация у президента Украины сложная. Ему приходится разбираться не только с украинскими элитами, но и с радикалами. Последние заявления Порошенко во время его выступления перед иностранными послами продиктованы желанием поднять ставки, повысить цену клинической русофобии, на которой строился нынешний режим.

"Если раньше – еще три года назад – ему рукоплескали в американском конгрессе, с распростертыми объятиями на самых высоких европейских площадках встречали и практически носили на руках, то сегодня он сам собирает в Киеве зарубежных послов. Порошенко использует их для того, чтобы воздействовать на своих радикалов. На самом деле каждое свое предложение он мог бы заканчивать словами: "Не бейте меня! Я – свой, буржуинский!" - отметил президент Ассоциации развития публичной дипломатии и социальных институтов "Будущее страны", активист киевского Антимайдана Юрий Кот.

Эксперт подчеркнул, что жалобы Петра Порошенко на Россию звучат неубедительно. Особенно на фоне недавних разоблачений с письмами в адрес руководства ФСБ, где он "божится", что не является врагом России.

Любительская экспертиза почерка гражданина Украины #Порошенко или агента ФСБ РФ "Лолита". pic.twitter.com/DV7l1usfX8 — ���� Kievan Rus �� (@IMARGOMORTIS) 14 января 2018 г.

Все желания и поступки Порошенко продиктованы инстинктом самосохранения, поэтому он любой ценой пытается откреститься от России. По мнению активиста, в этом состоянии украинский президент может быть очень опасен. Крыса, загнанная в угол, способна на самые дикие поступки - вплоть до диверсий и военных провокаций, заявил эксперт изданию "Свободная пресса".

Юрий Кот подчеркнул, что война для Петра Порошенко и его команды под американским кураторством – вопрос выживания. Как только на Украине наступит мир, их моментально сметет народ.