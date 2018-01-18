Порошенко склонил депутатов к прилюдной "мастурбации"

Принятие Верховной радой законопроекта о реинтеграции Донбасса, который признает Россию "страной-оккупантом", является "имитацией и мастурбацией" нынешней украинской власти. Об этом заявила бывший министр юстиции Незалежной Елена Лукаш.



По ее словам, возвращение неподконтрольных Киеву территорий начнется не с принятия "каких-либо законов по этому поводу", а с бегства нынешней украинской власти. "Реинтеграция Донбасса должна начаться с капитуляции партии войны. Локализации ее членов в местах лишения свободы. Национализации всех активов мародеров. И маргинализации всех их бесчеловечных идей", – написала она на своей странице в Facebook.

Принятие украинскими депутатами скандального законопроекта, инициированного президентом Петром Порошенко, является не реинтеграцией, а "бессмысленной имитацией и мастурбацией". "Извините за физиологичность", – заключила экс-министр Незалежной.

Напомним, Верховная рада в четверг, 18 января, приняла законопроект о реинтеграции Донбасса, вызвавший бурные дискуссии как на Украине, так и за рубежом. Нормативно-правовой акт закрепляет в правовом поле Незалежной статус России как "страны-агрессора" и устанавливает понятие "российская оккупационная власть".





Руководство страны получает возможность по своему усмотрению вводить войска, применять вооруженные формирования на неопределенный срок и в любой период, а президент наделяется правом вводить военное положение. Более того, в окончательном тексте законопроекта убрали все упоминания о минских договоренностях.

Как отметил директор института политических исследований Сергей Марков, смысл принятого украинскими депутатами законопроекта заключается в военной оккупации Донбасса и "дальнейшей террористической зачистке региона".

Инициатива принятия документа принадлежит Соединенным Штатам, уверен эксперт. "Американцы решают задачу создания таких условий, при которых Порошенко не мог бы пойти на примирение с Россией", – подчеркнул аналитик в беседе с корреспондентом Dni.Ru.

