Киев предъявил Москве круглую сумму за Донбасс

После принятия закона о реинтеграции Донбасса Украина может подать жалобу на Россию и попросить возмещения убытков за ситуацию в регионе. Об этом заявила представитель президента Петра Порошенко в украинском парламенте, депутат Ирина Луценко.



"В 2018 году мы хотим в комитете по иностранным делам собрать круглый стол, провести рабочее совещание и обсудить консолидированную жалобу против РФ как против страны-агрессора", – заявила она.

По словам парламентария, это невозможно было сделать, пока не был принят закон (о реинтеграции Донбасса. – Прим.Ред.). Теперь же, заявила Луценко, Киев может формировать соответствующую рабочую группу. "Материалы есть", – добавила депутат.

Размер убытков от мифической "российской агрессии" Луценко оценила в 50 миллиардов рублей. "И мы не говорим о Крыме, где убытки будут в разы больше – начиная от утраченной возможности добычи ресурсов в шельфе Черного моря и заканчивая отжатыми предприятиями, структурами и так далее", – добавила она.

Напомним, скандально известный президентский законопроект о реинтеграции Донбасса был принят Верховной радой в четверг, 18 января. Документ провозглашает Россию "страной-оккупантом" и устанавливает понятие "российская оккупационная власть".





В соответствии с нормативно-правовым актом, глава украинского государства Петр Порошенко получает возможность вводить войска, применять вооруженные формирования на неопределенный срок и в любой период без одобрения Верховной рады. Кроме того, у президента появляется право вводить военное положение.

В этом случае полномочия местных органов власти прекращаются, образуется соответствующая областная военная администрация. При этом в окончательном тексте законопроекта убрали все упоминания о минских договоренностях.

