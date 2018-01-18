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Политика

Савченко разнесла "мастурбировавшего" в Раде Порошенко

Надежда Савченко. Фото: GLOBAL LOOK press/Wiktor Dabkowski
Народный депутат Украины Надежда Савченко прокомментировала принятие Верховной радой президентского законопроекта о реинтеграции Донбасса. По словам парламентария, нормативно-правовой акт, за который голосовали ее коллеги-депутаты, является юридически безграмотным.
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"Он включает кучу терминов, которые не соответствуют фактической ситуации, он противоречит другим законам и пока это не урегулировано", – пояснила свою позицию народный избранник.

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Надежда Викторовна Савченко

Надежда Викторовна Савченко депутат Верховной рады Украины

По ее словам, необходимо было юридически грамотно подойти к принятию документа. "А не просто устраивать политически мотивированное голосование", – добавила депутат.

Нормативно-правовой акт, отметила Савченко, снимает с президента страны Петра Порошенко и председателя Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова ответственность за использование армии в мирное время.

Законопроект о реинтеграции Донбасса был принят Верховной радой в понедельник, 18 января. В нормативно-правовом акте Россия названа "страной-оккупантом". Также вводится понятие "российская оккупационная власть.

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko

Кроме того, документ дает главе государства право без одобрения парламента использовать вооруженные силы на неопределенный срок и вводить военное положение. В этом случае полномочия местных гражданских органов власти будут прекращены, их функции перейдут к областной военной администрации.

При этом в окончательном тексте законопроекта убрали все упоминания о минских договоренностях. По мнению экспертов, это окончательно доказывает то, что Киев не собирается выполнять взятые на себя обязательства и не настроен на решение конфликта в Донбассе мирным путем.

По мнению бывшего министра юстиции Украины Елены Лукаш, принятие законопроекта является "имитацией и мастурбацией" нынешней украинской власти.

"Реинтеграция Донбасса должна начаться с капитуляции партии войны. Локализации ее членов в местах лишения свободы. Национализации всех активов мародеров. И маргинализации всех их бесчеловечных идей", – написала она на своей странице в Facebook.

Автор: Иван Поляков18 января 2018, 20:05

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