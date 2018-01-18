Савченко разнесла "мастурбировавшего" в Раде Порошенко
"Он включает кучу терминов, которые не соответствуют фактической ситуации, он противоречит другим законам и пока это не урегулировано", – пояснила свою позицию народный избранник.
По ее словам, необходимо было юридически грамотно подойти к принятию документа. "А не просто устраивать политически мотивированное голосование", – добавила депутат.
Нормативно-правовой акт, отметила Савченко, снимает с президента страны Петра Порошенко и председателя Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова ответственность за использование армии в мирное время.
Законопроект о реинтеграции Донбасса был принят Верховной радой в понедельник, 18 января. В нормативно-правовом акте Россия названа "страной-оккупантом". Также вводится понятие "российская оккупационная власть.
Кроме того, документ дает главе государства право без одобрения парламента использовать вооруженные силы на неопределенный срок и вводить военное положение. В этом случае полномочия местных гражданских органов власти будут прекращены, их функции перейдут к областной военной администрации.
При этом в окончательном тексте законопроекта убрали все упоминания о минских договоренностях. По мнению экспертов, это окончательно доказывает то, что Киев не собирается выполнять взятые на себя обязательства и не настроен на решение конфликта в Донбассе мирным путем.
По мнению бывшего министра юстиции Украины Елены Лукаш, принятие законопроекта является "имитацией и мастурбацией" нынешней украинской власти.
"Реинтеграция Донбасса должна начаться с капитуляции партии войны. Локализации ее членов в местах лишения свободы. Национализации всех активов мародеров. И маргинализации всех их бесчеловечных идей", – написала она на своей странице в Facebook.
Черному магу было всего 33 года
Блогер Лена Миро объяснила исчезновение певицы
Поклонники интересуются настоящими отношениями актеров
Телеведущий сохраняет завидное спокойствие