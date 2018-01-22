Собчак хочет разрешить наркотики

На встрече со своими сторонниками в Калининграде кандидат в президенты России от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак выступила за легализацию легких растительных наркотиков. Ведущая уверена, что эта мера поможзет побороть "наркотическую эпидемию" в стране.

Многие аналитики отмечают, что еще выступая исключительно в амплуа ведущей, Ксения Собчак привыкла эпатировать публику скандальными заявлениями и яркими поступками. По всей видимости, она решила не изменять себе и после того, как приняла решение стать кандидатом в президенты России.

Очередное заявление, благодаря которому Собчак обратила на себя всеобщее внимание, касается возможно легализации легких растительных наркотиков. Она выступила за их легализацию, передает Lenta.ru. Впрочем, подчеркнула сама ведущая, сама она дурманящие вещества не употребляет.

"Я сама этим не пользуюсь, но я и водку бутылками не пью. И я не очень понимаю, почему водку пить в огромном количестве – это считается нормальным у нас в стране, а использовать марихуану, от которой гораздо меньше последствий, даже с точки зрения статистики преступлений, нет", – заметила она на встрече со своими сторонниками в Калининграде.

Собчак: Я не очень понимаю, почему водку пить в огромном количестве считается нормальным у нас в стране, а использовать марихуану, от которой гораздо меньше последствий, нет pic.twitter.com/0n0i3PMGrJ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 22 января 2018 г.

По мнению Ксении Собчак, подобная мера поможет решить вопрос с "наркотической эпидемией" в России. Впрочем, в МВД с таким подходом не согласны. Как заметил начальник главного управления по контролю за оборотом наркотиков Андрей Храпов, в этом нет никакой пользы и никакого медицинского эффекта. Он добавил, что даже в странах, где уже прошла легализация легких наркотиков, приходят к выводу, что это было ошибочное решение.

Собчак призвала легализовать марихуану.

По словам Собчак, такая мера поможет решить вопрос с «наркотической эпидемией» в России.

А если потом легализовать героин и кокаин, то вопрос с наркотиками вообще можно закрыть. — Доктор Шу �� (@DrSchultc) 22 января 2018 г.

Отметим, для того, чтобы принять участие в выборах президента России в качестве кандидата, Ксении Собчак необходимо собрать 100 тысяч подписей избирателей до 31 января. К 22 числу она успела собрать уже 97 тысяч. Голосование состоится 18 марта 2018 года.