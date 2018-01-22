Тайные встречи Путина и Порошенко вызвали переполох

Дмитрий Песков не раскрывал никаких секретов о "тайных встречах" Владимира Путина и Петра Порошенко. Всему виной некоторые издания, которые неверно интерпретировали слова пресс-секретаря президента России.



Версии, высказанные в некоторых СМИ о контактах российского лидера Владимира Путина с украинским президентом Петром Порошенко, несостоятельны. Их опроверг Дмитрий Песков, на которого и ссылались журналисты.

"Никто ни о каких встречах и не говорил. В интервью я не сказал о том, что такие встречи были", – подчеркнул пресс-секретарь президента.

Днем ранее некоторые издания сослались на программу "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". Журналисты на основании интервью пресс-секретаря сделали вывод, что якобы имеют место некие тайные встречи Путина и Порошенко.

Так, ведущая поинтересовалась у Пескова, когда была последняя встреча двух лидеров. Она напомнила, что были такие контакты, "о которых прессе сообщали спустя только несколько месяцев". Речь шла, судя по всему, о мае 2017 года: тогда Порошенко заявил, что двумя месяцами ранее он говорил по телефону с Путиным – тогда как пресс-служба Кремля о разговоре не сообщала.

Дмитрий Песков ответил ведущей следующим образом: "У президента огромное количество встреч, контактов, которые не носят публичного характера, о которых мы не сообщаем. Это обычная практика. Рабочий день президента гораздо более насыщенный и содержательный, чем это можно увидеть по телевизору. Поэтому, действительно, имеют место встречи, о которых мы не сообщаем СМИ".

Теперь представителю Кремля пришлось пояснять агентству ТАСС, что речь шла о международных встречах вообще, а вовсе не о контактах Путина с Порошенко. Тем временем появившиеся в СМИ сообщения возмутили представителей администрации в Киеве. Никаких двусторонних встреч президент Украины с президентом России с момента заключения минских договоренностей не проводил, заявили в аппарате Порошенко.