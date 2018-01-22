Порошенко оправдался за "мастурбацию" в Раде

Принятие Верховной радой президентского законопроекта о реинтеграции Донбасса – правильный шаг, доказательством этому служит реакция России. Об этом заявил глава украинского государства Петр Порошенко.



"Рефлексия Москвы лишний раз убеждает, что мы приняли правильный закон", – сказал политик. По словам Порошенко, он подпишет нормативно-правовой акт сразу же, как только получит его из Рады.

Инициированный Порошенко законопроект о реинтеграции Донбасса украинский парламент принял 18 января. Документ дает право руководству страны использовать вооруженные силы на неопределенный срок без санкции парламента. Президент сможет вводить военное положение, которое прекращает действие гражданских органов власти, – их функции перейдут к областным военным администрациям.

Кроме того, документ называет Россию "страной-оккупантом", вводится понятие "российская оккупационная власть". В окончательном тексте законопроекта убраны любые упоминания о минских договоренностях.

В Министерстве иностранных дел России документ резко раскритиковали. Принятие законопроекта о реинтеграции Донбасса во внешнеполитическом ведомстве назвали подготовкой к войне. "Порошенко получает неограниченные, близкие к диктаторским, полномочия на подавление инакомыслия и недовольства.

Иначе, как подготовкой к новой войне, это назвать нельзя", – заявили в ведомстве.





Скандальный нормативно-правовой акт подвергли обструкции и в самой Незалежной. "Он включает кучу терминов, которые не соответствуют фактической ситуации, он противоречит другим законам, и пока это не урегулировано", – прокомментировала ситуацию народный депутат Надежда Савченко.

По ее словам, необходимо было юридически грамотно подойти к принятию документа. "А не просто устраивать политически мотивированное голосование", – добавила украинский парламентарий.

Еще жестче высказалась бывший министр юстиции Незалежной Елена Лукаш. Принятие законопроекта экс-чиновник назвала "имитацией и мастурбацией" нынешней украинской власти.

"Реинтеграция Донбасса должна начаться с капитуляции партии войны. Локализации ее членов в местах лишения свободы. Национализации всех активов мародеров. И маргинализации всех их бесчеловечных идей", – уверена она.

