Путин уволил постпреда при НАТО

Президент России Владимир Путин освободил от должности постоянного представителя страны при НАТО Александра Грушко. Он перешел на работу в Министерство иностранных дел.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации, сообщает "Газета.ru". "Назначить Грушко Александра Викторовича заместителем министра иностранных дел России", – говорится в документе.