Путин уволил постпреда при НАТО

Президент России Владимир Путин освободил от должности постоянного представителя страны при НАТО Александра Грушко. Он перешел на работу в Министерство иностранных дел.
Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации, сообщает "Газета.ru". "Назначить Грушко Александра Викторовича заместителем министра иностранных дел России", – говорится в документе.
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