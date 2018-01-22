Порошенко не подпустили к Путину в Париже

Президент Украины Петр Порошенко порывался встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным во время одного из раундов переговоров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе. Однако против этого высказалась часть окружения лидера Незалежной. Об этом рассказал экс-представитель Украины на переговорах в Минске Роман Бессмертный.



"Между мной и президентом была очень эмоциональная дискуссия, когда в Париже он пожелал встретиться с Путиным", – заявил он в эфире телеканала "Espreso TV". По словам Бессмертного, он был среди тех, кто выступал категорически против формальных протокольных встреч". "Потому что этому могли быть посвящены разные информационные сообщения", – пояснил бывший представитель Незалежной на переговорах по Донбассу.

Говоря о личной встрече двух лидеров, Бессмертный выразил уверенность, что она состоится не ранее 2019 года. "Зная на сегодняшний день глубину невосприятия друг друга, вряд ли такая встреча в принципе возможна до, как минимум, выборов в России, а, как максимум, до выборов на Украине", – сказал он.

Тема встречи Путина и Порошенко вошла в топы новостей после передачи "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1", в которой принял участие представитель президента России Дмитрий Песков. Ведущая поинтересовалась у него, когда оба лидера встречались последний раз.





Журналистка напомнила, что были такие контакты, "о которых прессе сообщали спустя только несколько месяцев". Вероятно, речь шла о мае 2017 года: тогда Порошенко заявил, что двумя месяцами ранее он говорил по телефону с Путиным, однако пресс-служба Кремля о разговоре не сообщала.

"У президента огромное количество встреч, контактов, которые не носят публичного характера, о которых мы не сообщаем. Это обычная практика. Рабочий день президента гораздо более насыщенный и содержательный, чем это можно увидеть по телевизору. Поэтому, действительно, имеют место встречи, о которых мы не сообщаем СМИ", – ответил пресс-секретарь главы российского государства.

После этого издания бросились писать о "тайных встречах" Путина и Порошенко. По словам Пескова, СМИ интерпретировали его слова неправильно. Он отметил, что говорил о международных встречах вообще, а не о контактах Путина и Порошенко.

Информацию о встречах лидеров тет-а-тет не подтвердили и в администрации президента Украины. "Никакой встречи глава Украины с президентом РФ с момента заключения Минских договоренностей (февраль 2015 года. – Прим.Ред.) не проводил"", – заявили в пресс-службе Порошенко.

