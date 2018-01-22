Президент Филиппин разрешил убить себя

Президент Филиппин Родриго Дутерте снова удивил свое близкое окружение и коллег из других стран мира. Скандальный политик дал добро на собственное убийство.

Дутерте, известный своими громкими заявлениями, на этот раз приказал армии и полиции застрелить его, если он станет диктатором. Президент сказал об этом во время визита на военную базу, сообщает Reuters.

"Если я засижусь во власти и захочу стать диктатором, пристрелите меня. Я не шучу", – сказал Дутерте. На прошлой неделе президент дал понять политическим сторонникам и противникам, что не намерен оставаться на своем посту дольше срока и даже предпочел бы покинуть его досрочно. Это заявление прозвучало как реакция на действия сторонников Дутерте. Они проголосовали в нижней палате парламента за созыв конституционного собрания и переход к федеративному устройству государства, которое позволит президенту находиться во главе страны два срока.

По действующему законодательству президент Филиппин избирается на всеобщих выборах на шестилетний срок. При этом любой гражданин, занимавший высшую должность более четырех лет, лишается права занимать ее вновь. Дутерте был избран в 2016 году.

Президент Филиппин известен своими скандальными высказываниями. Так, в ноябре 2017 года он признался, что, будучи подростком, во время поножовщины убил человека. Также глава государства клялся убивать чиновников, замешанных в наркоторговле, и пригрозил съесть печень экстремистов.

Родриго Дутерте прославился радикальной политикой по отношению к алкоголикам, наркоманам и ворам – по данным СМИ, стражи порядка на Филиппинах получают по 200 долларов за каждого убитого "преступника". На Западе неоднократно осуждали методы Дутерте и настаивали на более гуманных способах борьбы с преступностью.

Также политик известен тем, что не стесняется в выражениях, говоря о коллегах из других стран. Больше всего досталось Бараку Обаме. Президент Филиппин также обещал сжечь здание ООН по приезду в Штаты.