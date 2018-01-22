Президент Филиппин разрешил убить себя

Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Малахов шокировал Шурыгину подлостью
Народ бежал от гроба с Державиным
Бандиты напали на пьяную Гузееву
Оскандалившаяся Аршавина осталась без детей и мужа
Мария Захарова объяснила появление своих развратных фото
партнеры
Понедельник 22 января
Лента новостей
21:57
Российский спортсмен попал в аварию в Испании
21:45
Пузатая Барановская в купальнике произвела фурор
21:40
К чему снится ребенок
21:08
В Москве киллер с букетом застрелил бизнесмена
20:56
Курс рубля резко вырос
20:52
"ЕР" окажет поддержку юным инженерам
20:47
Модель отказалась продавать девственность и огорчила родителей
20:37
"Единая Россия" проследит за детскими садами
20:30
Под Москвой полицейские разрешили грабить магазин за взятку
19:43
Путин радикально поменял жизнь российских военных
19:22
В Москве водитель сбил двух пешеходов
19:05
Отмороженные сибиряки шокировали россиян (видео)
19:01
К Караченцову позвали патологоанатома
18:52
Безумные регионы: обидчивый омич зарезал друга из-за Крещенских купаний
18:26
В московском метро случился новый коллапс
17:56
Актрисе Наталье Селезневой отрезали голову
17:29
Бесстыжая Бузова раскрыла свой главный страх
17:12
МОК внезапно запретил Виктору Ану ехать на Олимпиаду
17:01
Неуклюжий танцор получил жуткие травмы после трюка в клубе (видео)
16:51
В семье знаменитого художника произошла трагедия
16:44
Шаинский нашел последний приют рядом с Глаголевой
16:32
На "Нижней Масловке" появится крупный транспортный узел
16:28
Давос без Путина, но с Порошенко
16:18
Инопланетные вирусы напугали ученых
16:13
Хочешь мира – размещай С-400
16:13
В Подмосковье внезапно скончался младенец
15:44
Ведущая Зейналова ждет ребенка
15:28
Лещенко поразил худобой на прощании с Шаинским
15:23
Сбежавший с ТНТ Незлобин бросил семью
15:12
Народ в ужасе от изуродованных рук Селезневой
14:55
Страшная смерть россиянок в Таиланде попала на видео
14:52
Америка готовит соседей России к ядерной войне
14:51
Гордон прошлась по Соловьеву за "украинский" Крым
14:50
Россияне начали отказываться от детей
14:39
Шарапова поиздевалась над Малышевой
14:36
"Ощетинившийся тушкан": Захарова поскандалила из-за своей шубы
14:21
В реке под Уфой разлилась нефть
14:10
Муж слил в Сеть "голое" фото 155-килограммовой модели
13:55
Названа причина серьезного сбоя в метро Москвы
13:41
На Украине льют слезы из-за Крымского моста
13:41
В соцсети предложили пускать только по паспортам
13:34
Звезды попрощались с Шаинским в Москве
13:33
Украинские гастарбайтеры попали в рабство в Европе
13:26
Пассажиры рассказали о серьезном сбое в метро Москвы
13:15
"Семья была благополучной": пятеро детей заживо сгорели под Омском
12:58
Истерия вокруг развратных танцев в летном училище дошла до абсурда
12:55
Замужняя Пугачева уехала со своим фаворитом
12:50
Под Москвой водитель попытался прострелить полицейскому голову
12:28
Провал "Что? Где? Когда?" дорого обошелся Первому каналу
12:27
В Подмосковье задержали наркокурьера
12:21
При пожаре под Омском погибли пятеро детей
12:16
Пять мифов о липосакции
12:09
Маленький сын 55-летней Дапкунайте вызвал ажиотаж
11:56
Россиян начнут женить без их ведома
11:46
Украине предложили неожиданный способ сэкономить на газе
11:37
Звезда "Дома-2" терроризирует 19-летнего любовника беременностью
11:34
Известные актрисы разделись на красной дорожке
11:14
Боярскую в порно ждал бешеный успех
11:00
Названы лучшие актеры США
11:00
Кандидатка Собчак дважды попала впросак
10:53
Под Москвой женщину зарезали в собственной квартире
10:49
Почему хозяина миллиардов Захарченко оставили в секрете
10:45
Лолита Милявская рассказала о последствиях развода
10:41
Что скрывают любительницы мужских ягодиц
10:35
Финны мечтают озолотиться на пришлых геях
10:28
Талызина: Кончаловский для меня не авторитет
10:16
Главные опасности брака с иностранцем
10:13
Трактор с водителем провалился под лед на Ямале
10:06
Российский гений произвел фурор в Париже
10:03
В Москве трех студентов ограбили на семь миллионов
09:55
Два страховщика лишились лицензий
09:50
Главные лица ТНТ сбежали к конкуренту
09:46
Семеро украинцев погибли при атаке на отель в Кабуле
09:41
Ходченкова отдохнула на Бали с бывшим женихом
09:36
Когда вымрут мужчины
09:33
На МКАД столкнулись четыре машины
09:25
Под Саратовом собака застрелила хозяина
09:24
Джигурда оставил детей без наследства
09:06
Тимати возмутил странным снимком с дочкой
09:02
Анастасия Волочкова может остаться без ног
09:01
Названы условия падения курса доллара
08:58
Звезды мирового балета отметят в Кремле 80-летие Рудольфа Нуреева
08:48
Россиянки разбились в ДТП на Пхукете
08:33
При тушении пожара в Москве найдены три тела
08:25
Бывшая подруга: Виталина собирается делать аборт
08:19
Собчак хочет разрешить наркотики
08:08
Тутберидзе взашей выгнала Загитову
07:59
Астрологический прогноз на период с 22 по 28 января
07:56
В машине в Москве нашли сверток с кокаином
18:19
Названы наставники нового сезона "Голос. Дети"
17:55
Под Москвой случилось массовое ДТП
17:38
Садальский разоблачил аферу Пугачевой на $1,6 миллиона
17:09
Младшая дочь впервые заговорила о смерти Марьянова
16:45
Ошарашенную Волочкову ударили по самому дорогому
16:16
В Подмосковье неизвестный украл часы за 550 тысяч и угнал иномарку
15:57
Тучная звезда "Дома-2" совершила шокирующий поступок
15:22
Постаревший Лепс напугал болезненным видом
15:02
Под Москвой произошел крупный пожар
14:50
Оставшуюся без наследства жену "Иванушки" Яковлева гонят в шею
14:32
Истеричную Бузову ждет серьезное лечение
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Собчак разнесли в пух и прах за выходку на Крещение
Ошарашенную Волочкову ударили по самому дорогому
Бывшая подруга: Виталина собирается делать аборт
Садальский разоблачил аферу Пугачевой на $1,6 миллиона
Народ в ужасе от изуродованных рук Селезневой
К Караченцову позвали патологоанатома
Политика

Президент Филиппин разрешил убить себя

Родриго Дутерте. Фото: GLOBAL LOOK press/Rouelle Umali
Президент Филиппин Родриго Дутерте снова удивил свое близкое окружение и коллег из других стран мира. Скандальный политик дал добро на собственное убийство.
прочитано 616 раз

Дутерте, известный своими громкими заявлениями, на этот раз приказал армии и полиции застрелить его, если он станет диктатором. Президент сказал об этом во время визита на военную базу, сообщает Reuters.

ПО ТЕМЕ

Трамп заставил петь президента Филиппин (видео)

Президент Филиппин пригрозил сжечь ООН

США недовольны "чертыхающимся" президентом Филиппин

"Если я засижусь во власти и захочу стать диктатором, пристрелите меня. Я не шучу", – сказал Дутерте. На прошлой неделе президент дал понять политическим сторонникам и противникам, что не намерен оставаться на своем посту дольше срока и даже предпочел бы покинуть его досрочно. Это заявление прозвучало как реакция на действия сторонников Дутерте. Они проголосовали в нижней палате парламента за созыв конституционного собрания и переход к федеративному устройству государства, которое позволит президенту находиться во главе страны два срока.

По действующему законодательству президент Филиппин избирается на всеобщих выборах на шестилетний срок. При этом любой гражданин, занимавший высшую должность более четырех лет, лишается права занимать ее вновь. Дутерте был избран в 2016 году.

Президент Филиппин известен своими скандальными высказываниями. Так, в ноябре 2017 года он признался, что, будучи подростком, во время поножовщины убил человека. Также глава государства клялся убивать чиновников, замешанных в наркоторговле, и пригрозил съесть печень экстремистов.

Родриго Дутерте прославился радикальной политикой по отношению к алкоголикам, наркоманам и ворам – по данным СМИ, стражи порядка на Филиппинах получают по 200 долларов за каждого убитого "преступника". На Западе неоднократно осуждали методы Дутерте и настаивали на более гуманных способах борьбы с преступностью.

Также политик известен тем, что не стесняется в выражениях, говоря о коллегах из других стран. Больше всего досталось Бараку Обаме. Президент Филиппин также обещал сжечь здание ООН по приезду в Штаты.

Автор: Александр Комаров22 января 2018, 18:24

Политика

"Давно пора": Захарова похвалила оплошавшего Порошенко
Президент Филиппин разрешил убить себя
Порошенко не подпустили к Путину в Париже
Какие личности в политике Вам интересны?

Шоу-бизнес

Пузатая Барановская в купальнике произвела фурор
Шепелев продолжает разговаривать с умершей Фриске
Галкин после гей-скандала возбудил тысячи мужчин (видео)
К Караченцову позвали патологоанатома

Проишествия

Страшная смерть россиянок в Таиланде попала на видео
Молодожены жестоко поплатились за эффектное селфи
Звезда КВН умер после победы на фестивале в Сочи
Победившую рак 5-летнюю девочку раздавил внедорожник

Lifestyle

Шаинский нашел последний приют рядом с Глаголевой
Провал "Что? Где? Когда?" дорого обошелся Первому каналу
Названы лучшие актеры США
Российский гений произвел фурор в Париже
Культура

Провал "Что? Где? Когда?" дорого обошелся Первому каналу

Телеканал оштрафовали за незаконное использование песни Виктора Цоя
Шоу-бизнес

Лещенко поразил худобой на прощании с Шаинским

В Москве состоялась церемония прощания с композитором
Шоу-бизнес

Народ в ужасе от изуродованных рук Селезневой

Актриса пришла на передачу к Борису Корчевникову
Шоу-бизнес

К Караченцову позвали патологоанатома

Лечение успехом не увенчалось

Гороскоп

Собчак начала вскрывать язвы
Астрологический прогноз на период с 22 по 28 января
Истеричную Бузову ждет серьезное лечение
Совет на выходные

Фоторепортажи

Звезды попрощались с Шаинским в Москве
Известные актрисы разделись на красной дорожке
Развратный отдых Бузовой в Таиланде
Жуткие фотографии Анастасии Волочковой

Спорт

Губерниев врезал МОК за подлое отстранение Ана
Тутберидзе взашей выгнала Загитову
Родители бывшего мужа Навки умерли один за другим
Как кошмарили российский спорт

Регионы

Отмороженные сибиряки шокировали россиян (видео)
Безумные регионы: обидчивый омич зарезал друга из-за Крещенских купаний
Неуклюжий танцор получил жуткие травмы после трюка в клубе (видео)
"Семья была благополучной": пятеро детей заживо сгорели под Омском
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru