Украина хамски ответила на щедрый жест Путина
МИД Украины подозревает, что российское предложение забрать оставленную в Крыму технику – какой-то трюк. Однако украинские власти, как обычно, перевернули все с ног на голову, отметил зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. "Нынешние украинские власти способны ответить на жест доброй воли со стороны Москвы только политическим хамством, встав при этом в позу и перевернув все с ног на голову", – заявил сенатор.
Владимир Путин ранее заявил, что Москва готова передать Киеву военные корабли и самолеты из Крыма. Президент России отметил, что их состояние можно охарактеризовать как плачевное.
В ответ министр иностранных дел Украины выступил с заявлением о том, что Киев не ведет переговоров с Москвой относительно статуса Крыма – это касается и возвращения с полуострова военной техники. Кроме того, официальных нот с предложением забрать корабли и самолеты Украина не получала, приводит слова чиновника РИА Новости.
Севастопольский вальс... #Крым pic.twitter.com/snjhg5Z89m— Крымский берег (@Sdombrovsk) 16 января 2018 г.
В свою очередь в Кремле напомнили, что Москва вернула Киеву часть оставленной в Крыму техники после воссоединения полуострова с Россией. Нынешнее предложение было жестом доброй воли, который помог бы урегулированию конфликта на Украине.
"Россия больше других стран заинтересована в том, чтобы были реализованы минские договоренности. Президент является сторонником продолжения и завершения процесса обмена удерживаемыми лицами", – напомнил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, это еще один жест доброй воли со стороны Владимира Путина. И проявление политического настроя российского лидера на то, чтобы сдвинуть процесс украинского регулирования с мертвой точки.
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