"Путина – в парламент, вместо того мусора, который там сейчас". Таков общий тон комментариев, появившихся под выдержками из речи британского генерала Ника Картера, опубликованными в местной прессе. Россия Британии – не враг, убеждены большинство пользователей сети.

Начальник британского генштаба Ник Картер ранее заявил, что Россия в случае конфликта с НАТО может использовать "маленьких зеленых человечков, большие зеленые танки и огромные зеленые ракеты". По его словам, Москва использует "мультимодальный подход", предусматривающий применение "обычных, нетрадиционных и ядерных компонентов". В заключение Картер вполне ожидаемо заявил, что Соединенное Королевство будет иметь сложности в противостоянии внешним угрозам, если на укрепление военного потенциала страны в ближайшее время не направят необходимые ресурсы, передает The Telegraph.

"Хорошая попытка, но у меня все равно не получается ненавидеть Россию! Остановите это смешное паникерство. Многие из нас были бы рады, если бы нашу страну возглавил Путин. Он бы не позволил ей стать подстилкой Европы", – пишет в своем комментарии к этому сообщению некто Smileycat. И с ним согласны большинство пользователей. "России нет никакого смысла начинать с нами войну. Начинаю думать, что Путин – единственный человек, который в состоянии быть лидером своей страны", – пишет real1.

