Володин поздравил Верховный суд с 95-летием

Госдума продолжит тесное взаимодействие с высшей судебной инстанцией страны. Об этом говорится в поздравлении от имени Вячеслава Володина в связи с годовщиной создания Верховного суда. По словам председателя нижней палаты парламента, в России действует судебная система, отвечающая всем базовым принципам, включая независимость этой ветви власти.

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