Володин: Надеемся на открытый и честный диалог с ПАСЕ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил нового председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Микеле Николетти с избранием на должность. Россия рассчитывает на открытый и конструктивный диалог с организацией, отметил председатель нижней палаты парламента.



"Поздравляю Вас с избранием на ответственный пост председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы. Рассчитываем на открытый, честный и конструктивный диалог. Основываясь на взаимном уважении наших интересов, мы сможем многое изменить к лучшему", – сказал Вячеслав Володин. Поздравление спикера опубликовано на официальном сайте Госдумы.

Итальянец Микеле Николетти был утвержден на пост председателя ПАСЕ в понедельник, 22 января. В Парламентской ассамблее Совета Европы он возглавляет самую многочисленную группу – "Социалисты, демократы и зеленые" (СДЗ).

Глава ПАСЕ избирается на один год с правом переизбрания на еще один срок. Кандидаты выдвигаются политическими группами по принципу ротации. Микеле Николетти сменит Стеллу Кириакидис, назначенную временным председателем Парламентской ассамблеи в октябре прошлого года.





Напомним, делегация России в ПАСЕ была лишена права голоса и возможности участвовать в работе ее руководящих органов в 2014 году из-за воссоединения с Крымом и событий на Украине. В 2015 году Парламентская ассамблея Совета Европы рассматривала вопрос восстановления нашей делегации в правах, однако санкции остались в силе. В ответ Москва заявила о приостановке своего участия в деятельности организации.





Россия также не направила свою делегацию на январскую сессию ПАСЕ в этом году. Как отметил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, действия Москвы продиктованы тем, что в регламент Ассамблеи не были внесены поправки о защите прав национальных делегаций.

С соответствующим предложением российская сторона выступала еще в июле прошлого года. Москва предложила внести в регламент организации положение о том, что никто не имеет права лишать депутатов полномочий, кроме их избирателей.

