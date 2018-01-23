Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

"Единая Россия" объявила о ребрендинге

Фото: er.ru
Крупнейшая в стране партия "Единая Россия" проведет ребрендинг после мартовских выборов президента. Секретарь генсовета политического объединения Андрей Турчак рассказал о новых направлениях работы партии в период избирательной кампании и после нее.
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Турчак дал большое интервью радиостанции "Вести FM", в котором сообщил о нововведениях в партии. Политик напомнил о роли и месте "Единой России" в президентской кампании. "Мы – президентская партия, партия, которую создавал Владимир Путин. Партия, которая представляет более двух миллионов членов "Единой России" и ее сторонников по стране", – заявил Турчак.

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Главная задача, по словам секретарь генсовета партии – донести до избирателей важность выборов, потому что следующие шесть лет будут определяющими для развития страны, экономики и места России.

Сразу после президентских выборов будет проведен ребрендинг партии, сообщил политик. Подробности этого процесса, видимо, станут известны позже. "После выборов президента будет реализовываться ребрендинг "Единой России". Обсуждение будет проходить на разных площадках", – сообщил секретарь генсовета.

Кроме того, Турчак отметил, что в "Единой России" заново будет создано политическое управление. "Еще раз хочу повторить формулу – "Единая Россия" не партия фракции, это фракция партии. Это касается и федерального уровня, и наших региональных парламентов", – сказал Андрей Турчак.

Партийная повестка должна задаваться самой партией, а потом уже транслироваться и реализовываться на уровне парламента.

Говоря о развитии кадрового лифта в "Единой России", секретарь генсовета партии указал, что ему будет способствовать возобновленная партийная учеба. "Мы запустили несколько проектов, включая возрожденный проект партийной учебы – когда мы сможем поднимать активистов муниципального уровня до уровня регионов, до федерального уровня. Это – возможность коммуникации, кадрового лифта не только внутри партии, но и в рамках тех программ, которые реализует исполнительная власть, в рамках президентской программы "Лидеры России", – заявил Турчак в прямом радиоэфире. Он пообещал взять на контроль все обращения слушателей, поступившие во время программы "Полный контакт".

Фото: er.ru

Партия "Единая Россия" – крупнейшее политическое объединение в стране. Она образована 1 декабря 2001 года в форме объединения движения "Единство" и избирательного блока "Отечество – Вся Россия". По итогам выборов 2003 и 2011 годов "Единая Россия" располагала конституционным большинством в Госдуме.

Партия поддерживает общий политический курс президента Владимира Путина и является наиболее влиятельной политической силой, принимающей основные политические решения. Руководит партией премьер-министр Дмитрий Медведев. Он возглавлял список партии на выборах в Госдуму 2011 года, а в 2012 году кандидатом на президентских выборах от "Единой России" был Владимир Путин. В 2018 году действующий глава государства решил идти на выборы как самовыдвиженец, но партия обещала ему всестороннюю поддержку.

Автор: Александр Комаров23 января 2018, 14:00

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