Неведомая "болезнь" Лаврова вызвала переполох

Министр иностранных дел России Сергей Лавров попросил уточнить у информационного агентства Bloomberg свою "болезнь". Об этом в одной из соцсетей написала официальный представитель МИДа Мария Захарова, комментируя распространяемые американскими журналистами слухи.



По ее словам, после того как Bloomberg попросило пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова рассказать о "болезни" Сергея Лаврова, министр иностранных дел попросил уточнить у американского агентства, чем конкретно он "болеет". "Агентство Блумберг, вы не поверите, ответило, что опирается на слухи и интересовалось здоровьем министра не у него самого, а в Кремле в контексте перестановок в правительстве после выборов (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала Захарова в Facebook.

Ранее журналист спросил Пескова о самочувствии Лаврова, сославшись на некие слухи. Пресс-секретарь главы российского государства ответил, что день назад видел руководителя внешнеполитического ведомства на пресс-конференции по телевизору.





Песков напомнил, что на 23 января намечены переговоры президентов России и Аргентины Владимира Путина и Маурисио Макри, и министр значится среди участников встречи. Он подчеркнул, что информацией о проблемах у Лаврова не располагает, и призвал не волноваться о здоровье чиновника.

А на прошлой неделе пресс-секретарю президента задали вопрос о здоровье Путина. По словам представителя российского лидера, тот абсолютно здоров и может дать фору многим.

"В нашем законодательстве какие-то обязательные обнародования данных о состоянии здоровья президента не предусмотрены", – напомнил он, отвечая на вопрос, не собираются ли в Кремле рассказать по примеру Белого дома о здоровье главы государства. По словам Пескова, ему неизвестно о том, что такие форматы готовятся.

Ранее в Вашингтоне рассказали о состоянии президента США Дональда Трампа. Никаких значительных отклонений в здоровье 71-летнего американского лидера не выявлено, заявил врач Белого дома Ронни Джонсон. По его словам, Трамп здоров благодаря великолепным генам. В то же время медик отметил, что президенту США не помешали бы ежедневная зарядка и небольшое похудение.

