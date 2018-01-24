Госдума ответила на подлую выходку Молдавии

Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Малахов шокировал Шурыгину подлостью
Народ бежал от гроба с Державиным
Бандиты напали на пьяную Гузееву
Оскандалившаяся Аршавина осталась без детей и мужа
Мария Захарова объяснила появление своих развратных фото
партнеры
Среда 24 января
Лента новостей
14:58
Создана нановакцина от всех видов гриппа
14:56
Покупки с выгодой: лучшие скидки недели в онлайн-магазинах
14:53
Для Малахова и Шнурова сделали эксклюзивные iPhone
14:49
Телеканал "360" раскрыл успехи 2017 года
14:45
Госдума усиливает контроль за долевым строительством
14:32
В России разрешат продажу пива на стадионах во время ЧМ-2018
14:25
В подмосковной квартире нашли две мумии
14:13
Звезда фильма "Изгой" умерла от редкой формы рака
14:12
Обмороженный дальнобойщик отправил фуру в кювет
14:03
Неузнаваемую Малышеву отправили в тюрьму
13:59
Женщина-врач разделась для привлечения пациентов (видео)
13:46
В Instagram ввели неожиданное новшество
13:41
Cамые живописные горнолыжные курорты мира
13:21
Ожирение оказалось заразным
13:21
После свидания с Малаховым Кабаева снялась в жаркой фотосессии
13:08
"Беспредел": Тарасова требует от россиян устроить провокацию на Олимпиаде
12:48
Спекулянты дорого заплатят за свой бизнес на ЧМ-2018
12:46
Рядом с МКС засекли гигантское НЛО
12:34
Что россиянок больше всего бесит в мужчинах
12:30
Меланья Трамп бросила мужа из-за измен с порнозвездой
12:17
Народ высказался о наркозависимом Гальцеве
11:57
Располневшая Стриженова решилась на "пластику"
11:39
Россияне в шоке от интимных фото убитой студентом-некрофилом девушки
11:34
В Петербурге без вести пропал инженер из секретного бюро
11:26
Красавице Климовой исполнилось 40 лет
11:23
Чистый воздух признали опасным
11:12
Джигарханян: Виталина перла как танкетка
11:11
В Подмосковье загорелся склад с пластиком
11:04
Как и ожидалось: Родченков опозорился в суде против России
10:54
МГУ сотряс религиозный скандал
10:50
МОК пустил на Олимпиаду только 20 лыжников из России
10:42
В Бельгии спасли напавшего с ножом на полицейских
10:28
Бузову унизили отказом уступить ей место
10:18
Бывший муж изрубил и сварил мать двоих детей
10:12
На что молодежь променяла секс
09:57
Ночью под Москвой перекроют трассу
09:51
Фото Корчевникова с малышом произвело фурор
09:49
На юге Москвы произошло массовое ДТП
09:42
Звезда "Дома-2" бросила мужа после первой брачной ночи
09:38
Пересдать на права станет гораздо сложнее
09:37
Многодетная путана обокрала клиента на 120 тысяч
09:28
Известная писательница умерла в США
09:24
Больного раком Караченцова госпитализировали
09:07
"Куда исчезла грудь?": Гагарину обругали за издевательства над собой
09:00
В жутком ДТП под Саратовом погибли четыре человека
08:57
Цымбалюк-Романовскую застали с 60-летним бизнесменом
08:54
Ребенка обварило кипятком в школе на Урале
08:33
Россияне требуют запретить вдохновившую студента-некрофила из Бауманки песню
08:25
Барановская сцепилась со Стриженовой из-за Аршавина
08:23
На Олимпиаде ввели полный запрет на флаг России
08:11
У Виктора Ана сдали нервы на публике
07:55
Жильцы общежития под Москвой массово отравились газом
22:00
У юной фигуристки Загитовой есть скрытый поклонник
21:53
Ведущий Дома-2 довел беременную Рапунцель до бешенства
21:45
Автомобиль королевы красоты убил четверых людей
21:28
"Пью я каждый день": тайная жизнь убитой студентки
21:08
Безумные регионы: ритуальное бюро использует бэушные гробы
21:02
Узбеки-трансвеститы пойманы за сексом в центре Москвы
20:43
Шипулин и другие: кому из россиян запретили ехать на Олимпиаду
20:12
Хворостовский чудовищно распух перед кончиной (фото)
20:10
В квартире на юго-востоке Москвы нашли труп с пробитой головой
19:47
"Единая Россия" изменит ПДД в части перевозки детей-инвалидов
19:40
Семья москвичей умерла при загадочных обстоятельствах
19:13
Неприятные сюрпризы для автовладельцев в 2018 году
19:05
МОК нелепо оправдался за унижения россиян
19:02
Страшная смерть Познера в самолете
18:46
Бизнесмены призвали предпринимателей столицы к участию в выборах 18 марта
18:13
Кто виноват в жуткой трагедии со студентами
17:55
Главные способы сохранения молодости
17:40
"Им будет стыдно и позорно": униженных россиян просят поехать на Игры
17:30
Как правильно распределить день
17:24
Эрдоган уничтожает союзников США
17:22
Канделаки влезла в скандал с ульяновскими курсантами-"стриптизерами"
17:13
5 секретов соблазнения взрослой женщины
16:51
В Москве на стройке метро произошел пожар
16:51
Фильм Звягинцева "Нелюбовь" номинирован на "Оскар"
16:50
Сексуальная Беркова развратила пенсионера
16:27
Почему убитая и изнасилованная студентка ВШЭ была потенциальной жертвой
16:12
Корчевников взбесил Селина вопросом о бывшей жене Салтыковой
15:59
Юридические войны XXI века
15:57
В России объявились тысячи путан по фамилии Собчак
15:49
"Аэрофлот" начнет летать в болгарский Бургас
15:42
Порошенко подняли на смех из-за зарплаты
15:35
Под Москвой встали электрички
15:28
Причина новой волны отстранения россиян от Игр оказалась неожиданной
15:21
Бизнесмены предпочитают летать "Аэрофлотом"
15:12
Что связывало Высоцкого и Шемякина
15:04
Лихач разогнался до 120 километров в час на встречке (видео)
15:02
"Дурачок": бабушка пожалела студента-убийцу из Бауманки
14:47
Сыгравший Тинки-Винки актер умер в Британии
14:47
Деньги российских пенсионеров отправят в Саудовскую Аравию
14:39
Россияне в глубоком трауре из-за поступка Бузовой
14:36
Хоккеистов сборной России не допустили до Игр-2018
14:31
Чемпионов России по фигурному катанию отстранили от Олимпиады-2018
14:28
"Виновного" в отстранении России Мутко хотят сослать в Магадан
14:17
Сожительство и брак раскололи общество
14:14
Опасный контент в Сети заблокируют максимально быстро
14:04
Обезумевший драчун с матом накинулся на Самбурскую (видео)
14:02
"За что?": жену Шипулина убило решение отстранить его от Олимпиады
14:02
Жена дерзко поставила на место зарвавшегося Маликова
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Россияне в глубоком трауре из-за поступка Бузовой
Пузатая Барановская в купальнике произвела фурор
Хворостовский чудовищно распух перед кончиной (фото)
Шепелев продолжает разговаривать с умершей Фриске
Взбешенная Бородина: Иногда лучше сосать, чем говорить
Бузову унизили отказом уступить ей место
Политика

Госдума ответила на подлую выходку Молдавии

Фото: GLOBAL LOOK press/Caro
Нижняя палата парламента приняла заявление с осуждением решения молдавских властей о запрете трансляции российских теле– и радиопередач. Документ, подписанный главой парламента Молдавии Андрианом Канду, фактически вводит запрет на трансляцию российских информационных и информационно-аналитических программ. И хотя напрямую в принятом молдавскими властями документе речь о России не идет, очевидно, что он направлен именно против нашей страны.

Продолжение: Спекулянты дорого заплатят за свой бизнес на ЧМ-2018
прочитано 721 раз

Принятый две недели назад властями Молдавии закон формально носит название "О борьбе с пропагандой". И в его тексте нет прямого упоминания российских СМИ. Однако документ запрещает информационные программы, произведенные в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. А Россия, как известно, к ней не присоединилась.

ПО ТЕМЕ

Самые громкие политические скандалы 2017 года

Молдавия затеяла грязные игры с Россией

Приднестровье мечтает о присоединении к России

 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Скандальный закон молдавские власти фактически протолкнули в обход президента страны Игоря Додона, который дважды отказался его подписывать. В результате Верховный суд Молдавии временно отстранил главу государства от власти, после чего документ утвердил председатель парламента Андриан Канду.

Депутаты Госдумы выразили возмущение введением запрета на трансляцию российских теле– и радиопрограмм в Молдавии и заявили, что рассматривают подобные действия "как грубое нарушение общепризнанных международно-правовых норм в области свободного доступа к информации", расценивая эти действия "как очередной антироссийский акт". Парламентарии призвали ООН, Совет Европы и ОБСЕ дать принципиальную оценку "атаке на свободу слова" со стороны молдавских властей.

Фото: duma.gov.ru

Инициатором закона российские депутаты считают главу правящей партии Молдавии Владимира Плахотнюка, который, как напомнил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, имеет российское гражданство. "Против него, как известно, возбуждено уголовное дело по статье "Организация покушения на убийство", – заявил депутат. – Как он получил российское гражданство – вообще требует отдельного расследования".

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, в принятом постановлении речь идет не о дискриминации российских СМИ, а о посягательстве на основополагающие права и свободы граждан Молдавии. Он призвал коллег вообще не упоминать тех, кто, с точки зрения депутатов, ведет себя в Молдавии неправильно.

"Во-первых, слишком много чести. Во-вторых, может, он специально это делает, чтобы разрушить страну, подрывает доверие к власти, а мы его выносим центральной фигурой".

Председатель Госдумы считает, что вопросы нарушения прав и свобод человека надо выносить на заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ. "На Украине отключили социальные сети – посягательство на права и свободы. Нам нужно для себя ставить задачи – мы здесь адресуем предложения правительству – было бы правильно нашим представителям в Парламентской ассамблее ОБСЕ эти вопросы поставить. Заслушать как раз тех, кто принимает такие решения в парламенте Молдовы, так же, как на Украине, – заявил Вячеслав Володин. – Пускай уже Парламентская ассамблея ОБСЕ дает этому оценку".

Напомним, парламент Молдавии в декабре прошлого года в срочном порядке принял закон, запрещающий трансляцию ряда передач. Под запрет подпадают программы российских телеканалов и радиостанций, которые ретранслируют в Молдавии местные эфирные СМИ. Нарушителям грозят штрафы в размере четырех тысяч долларов. Закон был опубликован 12 января, он вступит в силу через 30 дней.

Автор: Дмитрий Куклин24 января 2018, 12:08

Политика

В Давосе объявили о начале войны с Россией
Гордон выдал главный страх Порошенко по Донбассу
Украинцев выставили с заседания ПАСЕ
Неведомая "болезнь" Лаврова вызвала переполох

Шоу-бизнес

Отплакавшая Максакова показала грудь и надела дерзкое мини
Звезда фильма "Изгой" умерла от редкой формы рака
Неузнаваемую Малышеву отправили в тюрьму
После свидания с Малаховым Кабаева снялась в жаркой фотосессии

Проишествия

Россияне в шоке от интимных фото убитой студентом-некрофилом девушки
Бывший муж изрубил и сварил мать двоих детей
Россияне требуют запретить вдохновившую студента-некрофила из Бауманки песню
Узбеки-трансвеститы пойманы за сексом в центре Москвы

Lifestyle

Страшная смерть Познера в самолете
Фильм Звягинцева "Нелюбовь" номинирован на "Оскар"
"Что? Где? Когда?" заменила Друзя и Поташева детьми
Шаинский нашел последний приют рядом с Глаголевой
Происшествия

Россияне в шоке от интимных фото убитой студентом-некрофилом девушки

Татьяна любила фотосессии в обнаженном виде
Общество

Меланья Трамп бросила мужа из-за измен с порнозвездой

Президент США остался в Давосе один
Шоу-бизнес

Звезда фильма "Изгой" умерла от редкой формы рака

Актриса скончалась в хосписе
Шоу-бизнес

Неузнаваемую Малышеву отправили в тюрьму

Пользователи Сети возмущены действиями телеведущей

Гороскоп

У юной фигуристки Загитовой есть скрытый поклонник
Собчак начала вскрывать язвы
Астрологический прогноз на период с 22 по 28 января
Истеричную Бузову ждет серьезное лечение

Фоторепортажи

Красавице Климовой исполнилось 40 лет
Звезды попрощались с Шаинским в Москве
Известные актрисы разделись на красной дорожке
Развратный отдых Бузовой в Таиланде

Спорт

"Беспредел": Тарасова требует от россиян устроить провокацию на Олимпиаде
Как и ожидалось: Родченков опозорился в суде против России
На Олимпиаде ввели полный запрет на флаг России
У Виктора Ана сдали нервы на публике

Регионы

Безумные регионы: ритуальное бюро использует бэушные гробы
"Заслуженная путана" изнасиловала собутыльника в Омске
Отмороженные сибиряки шокировали россиян (видео)
Неуклюжий танцор получил жуткие травмы после трюка в клубе (видео)
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru