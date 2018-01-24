В Давосе объявили о начале войны с Россией

Запад развязал войну санкций с Россией для того, чтобы сменить власть в Кремле. С таким заявлением выступил на экономическом форуме в Давосе известный российский банкир.

Глава ВТБ Андрей Костин на полях международного форума рассказал, какого эффекта хотят добиться страны Запада, ужесточая санкционный режим в отношении Москвы. Банкир уверен, что США и их союзники развязали экономическую войну с целью смены власти в России.

"Я думаю, что страны Запада хотят при помощи санкций оказать большое давление на Россию, чтоб она сменила правительство, президента на кого-то более подходящего для них", – сказал финансист на деловом завтраке в Давосе. Глава ВТБ подчеркнул, что ситуация выходит за рамки торговых войн. По его мнению, Запад готовит полномасштабную атаку на Россию.

Накануне, 23 января, российский банкир предупредил о растущей угрозе военного конфликта в Европе. По его словам, наращивание военных сил может вылиться в инцидент между войсками НАТО и России, пишет "Московский комсомолец".

"Мы находимся на пороге новой гонки вооружений. НАТО просит больше оружия и распространяет его в Европе, и Россия будет отвечать тем же".

Происходящее сегодня в мире банкир сравнил с объявлением войны. "Это хуже, чем ситуация времен холодной войны, и это очень опасно. Я считаю, что американцы играют с огнем", – высказался Костин и предложил отозвать нашего посла из Вашингтона. "После такого я не вижу никакой причины российскому послу оставаться в Вашингтоне или американскому послу купаться в холодной воде в Москве", – сказал глава ВТБ.

Относительно сотрудничества в экономической сфере Костин отметил, что бизнес в США и Европе готов работать с Россией. "Я не знаю ни одного из американских или европейских банкиров, которые сказали бы: "Нет, мы не хотим работать с ВТБ или с господином Костиным", – подчеркнул руководитель одного из крупнейших банков России.

Экономические санкции со стороны Европы и США были введены против России на фоне событий 2014 года на Украине. Под ограничительные меры тогда попал, в том числе, и ВТБ. Президент США Дональд Трамп в начале августа прошлого года подписал закон, предполагающий расширение секторальных санкций против российской экономики.



