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Политика

Венгрия выдвинула ультиматум Порошенко

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Li Muzi
Украина должна скорректировать скандальный закон об образовании. Киев обязан учитывать интересы национальных меньшинств. Венгрия требует от украинских властей гарантий соблюдения международного права.
прочитано 981 раз

Принятый Киевом закон об образовании нарушил международные нормы о защите прав национальных меньшинств. Соответственно, проблема не является внутренним делом Украины, это даже не вопрос ее отношений с Венгрией, заявили в Будапеште.

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"Украина не должна вводить в действие образовательный закон, который она предварительно не согласовала с представителями венгерского нацменьшинства. Нам мало обещаний, нам нужны юридические гарантии", – заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Если Киев в ближайшее время не предоставит юридических гарантий прав венгерского меньшинства в Закарпатье, Будапешт оставляет за собой право блокировать все международные инициативы Украины в рамках ЕС и НАТО, заявил глава МИД.

Венгрия не впервые выступает с жестким заявление в отношении Украины. Сийярто на недавней встрече с украинским министром Павлом Климкиным заявил, что Венгрия не будет поддерживать украинские инициативы, пока венгерской диаcпоре не вернут ее языковые права. Кроме того, венгерский дипломат отметил, что отношения между двумя странами находятся "в наиболее сложной фазе" с момента провозглашения независимости Украины в 1991 году, напоминает издание "Вести Украина".

Заявления Сийярто прозвучали на трехсторонней встрече в Париже. Новый украинский закон об образовании обсуждали глава МИД Венгрии с коллегами – украинским министром Павлом Климкиным и помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом.

Переговоры прошли в гостинице InterContinental во французской столице. В них принял участие председатель Общества венгерской культуры в Закарпатье Ласло Брензович.

Автор: Андрей Евлампиев25 января 2018, 10:12

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