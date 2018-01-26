Володин обозначил условие встречи с послом США

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в беседе с журналистами рассказал о возможной встрече с послом США в России Джоном Хантсманом. По словам председателя нижней палаты, одним из критериев принятия решения будет соответствующая реакция на запрос российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова на переговоры с представителями Конгресса.





Володин отметил, что уважение к нашему послу будет означать уважение к американскому послу здесь, в России. "Вообще-то принята практика, когда взаимно делают шаги", – подчеркнул спикер.

Председатель Госдумы отметил, что отношения между двумя странами должны основываться на принципах взаимности и зеркальности. "Дружба – это улица с двусторонним движением навстречу друг другу, наша сторона открыта к диалогу. Нужно, чтобы наши коллеги из-за океана сделали со своей стороны шаги, чтобы мы сделали свои", – пояснил Володин.

Тем не менее, посетовал глава нижней палаты, Вашингтон к этому пока не стремится. "Это не значит, что мы побежим делать свои", – добавил спикер.

Он назвал неправильным игнорирование американскими парламентариями запроса посла России в США Анатолия Антонова на встречи в Конгрессе.

Такое поведение, предупредил Володин, может привести к зеркальному ответу и симметричной позиции.





Посол США Джон Хантсман в пятницу, 26 января, заявил в своем видеообращении в Twitter о желании провести встречи с главой правительства Дмитрием Медведевым, спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, председателем Госдумы Вячеславом Володиным и начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым.

Однако в ноябре прошлого года Конгресс США отказал во встрече российскому послу Анатолию Антонову. Дипломат собирался обсудить с американскими парламентариями ряд актуальных вопросов двухсторонних отношений. По словам Антонова, ему было отказано во всех запросах.

Джон Хантсман возглавляет американское дипломатическое представительство в России с октября 2017 года. До этого он был послом в Сингапуре и Китае.

