Володин обозначил условие встречи с послом США
Володин отметил, что уважение к нашему послу будет означать уважение к американскому послу здесь, в России. "Вообще-то принята практика, когда взаимно делают шаги", – подчеркнул спикер.
Председатель Госдумы отметил, что отношения между двумя странами должны основываться на принципах взаимности и зеркальности. "Дружба – это улица с двусторонним движением навстречу друг другу, наша сторона открыта к диалогу. Нужно, чтобы наши коллеги из-за океана сделали со своей стороны шаги, чтобы мы сделали свои", – пояснил Володин.
Тем не менее, посетовал глава нижней палаты, Вашингтон к этому пока не стремится. "Это не значит, что мы побежим делать свои", – добавил спикер.
Он назвал неправильным игнорирование американскими парламентариями запроса посла России в США Анатолия Антонова на встречи в Конгрессе.
Такое поведение, предупредил Володин, может привести к зеркальному ответу и симметричной позиции.
Посол США Джон Хантсман в пятницу, 26 января, заявил в своем видеообращении в Twitter о желании провести встречи с главой правительства Дмитрием Медведевым, спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, председателем Госдумы Вячеславом Володиным и начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым.
Однако в ноябре прошлого года Конгресс США отказал во встрече российскому послу Анатолию Антонову. Дипломат собирался обсудить с американскими парламентариями ряд актуальных вопросов двухсторонних отношений. По словам Антонова, ему было отказано во всех запросах.
Джон Хантсман возглавляет американское дипломатическое представительство в России с октября 2017 года. До этого он был послом в Сингапуре и Китае.
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