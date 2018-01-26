Польша всадила нож в спину Украине

Польский Сейм (нижняя палата парламента республики) принял закон, запрещающий пропаганду "бандеровской идеологии". О решении народных избранников в своем Twitter сообщил основатель партии-инициатора законопроекта Kukiz'15 Павел Кукиз.



Документ дает определение преступлениям украинских националистов и их формирований, сотрудничавших с нацистской Германией. Нормативно-правовой акт предполагает возможность возбуждения уголовных дел против лиц, отрицающих эти преступления. Санкции предусмотрены довольно строгие – до трех лет лишения свободы.

Издание Do Rzeczy напоминает, что "антибандеровский закон" был представлен депутатами еще год назад, однако все это время он находился в замороженном состоянии. Парламентарии хотели приступить к его рассмотрению во время одного из заседаний в ноябре прошлого года, однако документ был снят с повестки. По мнению некоторых польских СМИ, власти страны пошли на это, чтобы не осложнять отношения с Киевом в преддверии поездки президента Польши Анджея Дуды на Украину.

Варшава, как и Москва, крайне болезненно относится к героизации пособников нацистов официальным Киевом. В ноябре прошлого года тогдашний министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковской рекомендовал руководству Незалежной прекратить прославление печально известной Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России. – Прим.Ред.).

Sejm właśnie przegłosował ustawę K'15 zakazującą propagowania banderyzmu w Polsce! Czekaliśmy od 6 lipca 2016 ale się doczekaliśmy! Nareszcie! pic.twitter.com/njfHTsXrDV — Paweł Kukiz (@pkukiz) 26 января 2018 г.

Боевики этой организации устроили в 1943 году так называемую Волынскую резню – этнические чистки поляков. по разным оценкам, жертвами массовых расправ стали около 100 тысяч человек. Одним из лидеров УПА был Степан Бандера.

Помимо националистов, болевой точкой во взаимоотношениях Киева и Варшавы является западноукраинский город Львов. До конца Первой мировой войны он находился в составе Австро-Венгерской империи, позже стал частью независимой Польши. В 1939 году СССР, в числе прочих, присоединил Львов к территории Украинской Советской Социалистической Республике (УССР). Ранее вице-консул диппредставительства Польши в украинском Луцке Марек Запура заявил, что город принадлежит Варшаве.

