Страшные тайны: Дональд Трамп

Год назад Дональд Трамп въехал в Белый дом. Казалось бы, с того времени столько воды утекло – журналисты накопали на 45-го президента горы компромата: о нем, его семье и бизнесе написано тысячи статей. Dni.Ru собрали самые интересные тайны Трампа – о деньгах, женщинах и мании величия.

БОГАТЕНЬКИЙ БУРАТИНО

Дональд Трамп богат. Он и сам не скрывает этого, но сколько у него денег на самом деле не знает, похоже, никто. Зато в прессе то и дело появляются данные о том, какими способами будущий президент притягивал к себе миллиард за миллиардом.

В 2016 году журнал Forbes оценивал состояние Трампа в 3,7 миллиарда долларов, по сути это свидетельство того, что он – самый богатый политик в США. Правда, сам Трамп считает такую оценку заниженной и называет сумму в 10 миллиардов. Вполне возможно, что это так и есть, но прямых доказательств на этот счет нет.

Трамп не скрывает своей любви к богатству и роскоши – у него столько недвижимости, что в ней можно поселить всех жителей какой-нибудь небольшой европейской страны. Международный отель Трампа "Лас-Вегас", "Трамп-Парк-авеню", поместье "Палм-Бич", клуб "Мар-а-Лаго", поля для гольфа, башни Трампа в городах по всему миру – это лишь малая доля того, чем владеет президент-миллиардер. "Часть моей привлекательности заключается в том, что я богат", – без тени смущения и даже с гордостью говорит Трамп.





После этого может сложиться мнение, что он никогда не знал, что такое отсутствие денег и финансовые проблемы, но это не так. За свою карьеру Трамп четыре раза становился банкротом: прогорал то с казино, то с отелями – миллиардер оставался просто в немыслимых долгах, однако его жилка бизнесмена помогла справиться со всеми неудачами.

Однажды он весьма необычным способом решил поднять свой имидж и заработать политические очки. Произошло это незадолго до президентских выборов 2016 года. Трамп потратил 55 тысяч долларов на покупку собственных книг в магазинах – этот хитрый ход позволил его книге войти в список бестселлеров. Ну чем не мания величия?

Интересно, что за 71 год своей жизни Дональд Трамп был кем угодно, но только не политиком. Будущий президент строил дома, писал книги, играл в кино, был ведущим популярных американских передач, консультантом по финансовым вопросам, совладельцем и исполнительным продюсером конкурсов красоты, выпускал собственную линию одежды и товары для дома, вкладывал деньги в спортивные команды и телешоу и многое-многое другое. Только деньги, деньги и деньги. Никакой политики!

Но неужели только с помощью заработанных непосильным трудом денег Трамп стал президентом величайшей державы мира? Или есть в этой его победе что-то или кто-то, проложивший бизнесмену путь к Олимпу власти? Тут самое время вспомнить знаменитое "шерше ля фам".

ДОН ЖУАН ПО-АМЕРИКАНСКИ

Прославился Трамп во многом благодаря своему отношению и высказываниям о женщинах, к которым питает особую слабость. Не исключено, что в женщинах он черпал вдохновение сначала для своих бизнес-проектов, а затем и для главного политического – своего президентства. "Я люблю красивых женщин, а красивые женщины любят меня. Хорошо, что это работает в обе стороны", – радуется Трамп.

А ведь несколько лет назад бизнесмен оказался в центре скандала, после того как журналисты раздобыли запись его разговора с телеведущим Билли Бушем. Они неприлично обсуждали женщин, а Трамп рассказывал о том, как он их добивается. "Я просто начинаю целовать их. И когда ты звезда, они позволяют тебе делать это", – признавался Трамп в 2005 году. А спустя 11 лет в преддверии выборов кандидату в президенты пришлось извиняться за свое поведение.

О любвеобильности Трампа говорит и тот факт, что он трижды женат и уже давно дедушка – у 71-летнего президента пятеро детей и восемь внуков. В свое время он посвящал женскому полу книги, в которых подробно рассказывал о том, как складываются его отношения со слабой половиной человечества. "Я видел, как женщина манипулирует мужчиной одним движением глаз или, возможно, немного другой частью тела", – писал Дональд и вспоминал 70-е годы, когда был очень беззаботным человеком. Тогда он четыре-пять раз в неделю проводил с женщинами, каждый раз разными, и неимоверно наслаждался этим.





Кстати, одна из таких женщин могла стать причиной серьезной размолвки Трампа с женой, которая, по утверждению американской прессы, произошла на этой неделе. Дело в том, что президент отправился на Всемирный экономический форум в Давос один, без первой леди. Меланья отказалась сопровождать благоверного в Швейцарию, предположительно, из-за всплывшей связи с порнозвездой.

СМИ поспешили заключить, что президенту не удалось скрыть некоторые факты своей личной жизни. Супруге – как, впрочем, и широкой общественности – стало известно, что в 2006-2010 годах, когда Дональд уже был женат на Меланье, у него были отношения с другой женщиной – порнозвездой Сторми Дэниелс. И вроде даже она получила от адвокатов Трампа 130 тысяч долларов за молчание. Однако информация все же просочилась буквально на днях во влиятельную деловую газету The Wall Street Journal.





ВЫЗЫВАЮЩИЙ ЭКСЦЕНТРИК

Поступки и высказывания Трампа до сих пор предмет бурных обсуждений. В топ его самых странных и эксцентричных поступков входит, например, покупка самолета за 100 миллионов долларов, который он продемонстрировал всему миру. Внутри лайнер напоминал дорогой отель, отделанный 24-каратным золотом. Там даже туалет был сделан полностью из золота.

Еще одно из проявлений мании величия или звездной болезни: главное место в самолете было отведено спальне: огромная комната в кремовых тонах пестрила фамильными гербами семьи Трампа и золотыми вкраплениями. От скромности Трамп тогда не умер. "Если у вас есть чем гордиться, показывайте это всем!" – говорил бизнесмен, с гордостью показывая журналистам с телекамерами свой самолет.

Но, пожалуй, самый громкий скандал, в который влип Трамп был связан с конкурсом красоты "Мисс Вселенная", которым миллиардер управлял почти 20 лет. Не так давно одна из участниц конкурса, обладательница титула "Мисс Вселенная-1996" Алисия Мачадо, решила рассказать правду о Дональде Трампе.

Она поведала, что когда набрала вес, Трамп стал называть ее "Мисс домашнее хозяйство" и "Мисс Пигги" (один из главных персонажей знаменитого "Маппет-шоу", свинка с непредсказуемым характером). "Он был очень агрессивен и груб. Он вел себя со мной плохо",– заявила королева красоты, отметив, что обществу нельзя мириться с оскорблениями Трампа в адрес женщин.





КОНСПИРОЛОГ-АВАНТЮРИСТ

Если Трамп верит исключительно в деньги, то как объяснить тот факт, что президент США поддерживает конспирологические теории заговора? В своих интервью Дональд Трамп утверждал, что изменение климата ни что иное как китайский проект для подрыва американской обрабатывающей промышленности, вакцины становятся причиной детского аутизма и что Обама скрывает реальный уровень безработицы в стране, который превышает 42%. (Для справки: уровень безработицы в США колеблется около 5%).

Возможно, что вера в конспирологию на самом деле просто ширма, за которой скрывается бизнесмен-авантюрист. К примеру, у президента США есть собственный университет – Trump University. По сути, его ученики не получают новых знаний: это классическая афера, направленная на получение денег из воздуха. Студенты подписывают семинары по баснословной цене в 36 тысяч долларов, им обещают встречи с Трампом, чтобы он рассказал секреты своей бизнес-империи. Правда, ни одной встречи проведено пока не было.

Или вот благотворительная организация The Donald J. Trump Foundation, которая на самом деле не имеет ничего общего с благотворительностью. Как-то раз Трамп взял из ее кассы 20 тысяч долларов, чтобы купить картину с изображением самого себя. По сути, умный предприниматель использует благотворительный статус фонда, чтобы получить пожертвования других богатых людей.





Что ни говори, но бизнесмену Дональду Трампу удалось встать во главе мировой державы, которая претендует на мировое господство. Талант, деньги и женщины сделали свое дело – впервые в Белом доме как минимум на четыре года поселился миллиардер.