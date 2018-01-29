Пентагон сделал странное заявление о России

В США внезапно смягчили тон по отношению к России. Вашингтон в своей новой оборонной стратегии не стремится к конфронтации с Кремлем, заявил зампомощника министра обороны США Элбридж Колби.

Речь идет не только о России, но и о Китае. Штаты, оказывается, теперь не являются агрессивным по отношению к этим странам. "Это не стратегия конфронтации. Нет ничего агрессивного в этой стратегии. Мы намерены оборонять наши установленные интересы и поддерживать мировой порядок. В этом нет ничего нового", – приводит слова Колби РИА Новости.

Представитель Пентагона также отметил, что Китаю нечего бояться США. С аналогичным заявлением он выступил и в отношении России. Интересно, что совсем недавно, 19 января американское военное ведомство опубликовало новую военную стратегию, в которой Россия и Китай названы стратегическими соперниками Соединенных Штатов.

"Долгосрочное стратегическое соперничество с Китаем и Россией – основной приоритет департамента. Оно потребует крупных и устойчивых инвестиций, потому что потенциально эти угрозы направлены сегодня на безопасность и благополучие США. И эти угрозы увеличатся в будущем", — говорится в стратегии. В ней также отмечается, что угрозу для безопасности США представляют Северная Корея и Иран.

Демонизация России на Западе началась еще при Бараке Обаме. Он сравнивал нашу страну по степени опасности с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство". В своей прощальной речи Обама назвал Москву и Пекин главными угрозами.

Пришедший ему на смену Дональд Трамп только в первые месяцы своего правления не говорил про Россию в отрицательном ключе. Зато позже и он присоединился к объявленной после событий на Украине антироссийской кампании. И Европа, и США уже не раз продлевали действие экономических санкций против Москвы и объявляли о новых ограничительных мерах. Нынешнее заявление, сделанное в Пентагоне, идет в разрез с политикой США в отношении России.