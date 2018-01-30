Украина хуже Африки: Трамп унизил Порошенко в Давосе
Президент США в Давосе демонстративно избегал встречи с Порошенко. Украинский лидер стал персоной, не особо желательной на Западе, считает политолог Дмитрий Корнейчук.
Личная неприязнь Трампа к Порошенко возникла еще во время американских президентских выборов в 2016 году. Тогда посольство Украины в США призвало украинскую диаспору голосовать за Клинтон.
Киев начинание поддержал и передал демократам дискредитирующую информацию о главе избирательного штаба республиканца Поле Манафорте. В итоге тому пришлось оставить пост руководителя предвыборной кампании Трампа.
"Порошенко является персоной, мягко говоря, не особо желательной на Западе. Все меньше политиков готовы встречаться с ним один на один, подчеркивая тем самым его значимость. Мы увидели, что Трамп демонстративно не провел встречу с Порошенко, которую все так ждали, которую анонсировали наши медиа, приближенные к нашей власти эксперты", – сказал украинский политолог.
Встреча в Давосе, которую все-таки провел с Порошенко госсекретарь США Рекс Тиллерсон, превратилась в лекцию – по словам Корнейчука, "выслушивание новых ценных указаний от товарищей из Вашингтона о том, что Порошенко должен продолжать выполнять в рамках перезапуска минских соглашений". "Это такой прием у учителя, где Порошенко с лицом школьника выслушивал о своих ошибках, клялся в верности и обещал в дальнейшем все выполнять", – подытожил политолог в интервью изданию Pravda.ru.
#Порошенко в #Давос*е. Остап Бендер аж прослезился... pic.twitter.com/sZUk8yjuS9— ЗЛОЙ КОЛОРАД (@abatsia) 28 января 2018 г.
Украина из приоритетов сместилась в нижние строки повестки дня Запада. Ясно, что Трамп не забыл, какие неприятные сюрпризы преподносил ему Киев.
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