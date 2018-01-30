"Кремлевский доклад" довел Порошенко до экстаза

Президент Украины Петр Порошенко поделился своими впечатлениями от публикации "кремлевского доклада" в США. Лидер Незалежной призвал руководство европейских стран прибегнуть к аналогичному шагу.

Петр Порошенко, по всей видимости, внимательно следит за каждым шагом своих европейских и американских партнеров, в особенности если их действия так или иначе касаются России. На публикацию "кремлевского доклада" в США он отреагировал весьма бурно.

"Искренняя признательность Вашингтону за очередную демонстрацию лидерства в противодействии российской агрессии!" – не стал скрывать восторгов украинский президент на своей странице в Facebook. Кроме того, он не устоял перед тем, чтобы поделиться ценным советом с европейскими политиками. "Рассчитываем на соответствующие решения и со стороны наших европейских партнеров для укрепления общего трансатлантического фронта", – подчеркнул Петр Порошенко.

По его мнению, санкции будут усиливаться. "И так будет, пока в Кремле наконец не поймут важности уважения международного права, отказа от вмешательства во внутренние дела суверенных государств и прекращения подрыва демократических институтов", – пригрозил президент Украины.

Напомним, 30 января Минфин опубликовал "кремлевский список". В этот перечень вошло почти все руководство России и крупные российские предприниматели. При этом попадание в него не влечет автоматического введения санкций или других ограничительных мер.

"В чем смысл таких действий – я не понимаю, но это, безусловно, недружественный акт, он осложняет и без того в тяжелом положении находящиеся российско-американские отношения и наносит вред, безусловно, международным отношениям в целом", – цитирует РИА Новости президента России Владимира Путина. Он добавил, что руководство страны готово предпринять серьезные ответные шаги, однако пока воздержится от этого.

Тем временем большинство россиян – 55% – считают, что ухудшение отношений между Россией и Украиной никак не повлияло на их жизнь, свидетельствуют результаты опроса аналитической службы портала "Рамблер". Еще 23% также отметили, что никаких изменений в их жизни не произошло, однако стало тревожнее за будущее. 22% респондентов признались, что из-за ухудшения российско-украинских отношений у них возникли проблемы. У 11% – с поездками на Украину, еще у 11% – с украинскими родственниками и друзьями.