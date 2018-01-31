В США заявили о войне с Россией

В Вашингтоне раскрыли сценарий войны США с Россией и Китаем. Заявление сделал заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов генерал ВВС Пол Сельва.



По его словам, вооруженный конфликт Соединенных Штатов с Китаем, если он произойдет, "будет в значительной степени морским и воздушным сражением". Сухопутные силы и пехота в вероятных конфликтах между Вашингтоном, Москвой и Пекином будут играть вспомогательную роль, заявил американский генерал.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США также поделился мнением о военных разработках, ведущихся Россией. "Мы потеряли наше техническое преимущество по гиперзвуку, но не проиграли битву по гиперзвуку", – полагает Сельва.

Очевидно, что Пентагон продолжает усиленно готовиться к вооруженному противостоянию. США уже начали разработку перспективных комплексов мгновенного неядерного глобального удара, который предполагает решение тех же задач, что и ядерные силы. Об этом заявил представитель Министерства обороны России Александр Емельянов во время российско-китайского брифинга по вопросам противоракетной обороны на полях первого комитета Генассамблеи ООН.

Военные аналитики США содрогаются: Россия обрастает высокоточным оружием https://t.co/mRTNy4Uva1 — Третья Мировая Война (@3mvru) 31 января 2018 г.

Напомним, ранее известный ясновидящий, победитель седьмого сезона "Битвы экстрасенсов" Алексей Похабов предсказал серьезные потрясения на европейском континенте. По его мнению, над Старым Светом нависла угроза новой войны.

Начнется она в случае, если Евросоюз вмешается в конфликт в Донбассе и поддержит армию Украины. Тогда страны ЕС сильно пострадают, уверен экстрасенс.

На конфликт европейцев могут спровоцировать украинские националисты, полагает Похабов. По его словам, Европа сможет избежать этого, если не поддастся на провокации. А точку в военном противостоянии на востоке страны можно будет поставить только после реализации минских соглашений, добавил он.

