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Политика

Бедная Меркель судорожно хватается за власть

Ангела Меркель. Фото: GLOBAL LOOK press/Bernd von Jutrczenka
Около половины жителей Германии выступают за отставку действующего канцлера Ангелы Меркель. Причем, они хотели бы, чтобы это произошло до очередного избирательного периода в 2021 году. Между тем, фрау Меркель не собирается на покой. Несмотря на ряд очевидных провалов в ее политике, госпожа канцлер намерена еще посидеть в своем кресле. 

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Для того, чтобы очередной ее срок на вершине власти стал реальностью, она готова на коалицию хоть с самим дьяволом, то есть, партиями, лидерам которых она при других условиях, она бы, наверное, и не подала бы руки. Так или иначе, но для Германии создание коалиции – 2017 стало рекордным по срокам – такого еще не было в современной истории страны.  

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Ангела Доротея Меркель

Ангела Доротея Меркель канцлер ФРГ

Немецкие избиратели в настоящее время явно не благоволят Ангеле Меркель. Уж слишком болезненными посчитали они ее просчеты при формировании правительства после парламентских выборов в сентябре 2017-го. Ведь после них победивший консервативный блок ХДС/ХСС не смог даже создать коалицию с партией зеленых и свободными демократами. При этом прежний партнер по коалиции – Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) – решил уйти в оппозицию.

Правда, консультации с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером помогли социал-демократом пересмотреть свои взгляды и теперь, предварительные переговоры консерваторов и СДПГ, как ожидается, все же пройдут (называются разные сроки, ближайший обозначен на начало января). Правда, и тут речь идет только о создании коалиции, а не о формировании нового правительства.

Основных сценариев развития ситуации в дальнейшем политологи называют три. Либо в итоге будет сформирована правящая коалиция, либо Германией будет рулить правительство меньшинства во главе с Меркель или же стране пре6дстоит пережить еще одни парламентские выборы.

Германию всегда считали островком стабильности в Европе, однако с сентября 2017 года в стране не сформирован кабинет министров. Причина проста – никто, кроме преданных союзников партии Меркель – "Христианско-социального союза", особо не хочет идти к ней в коалицию.

Фото: GLOBAL LOOK press/Mihkel Maripuu

У политологов такое положение дел не вызывает удивления – госпожа канцлер за время своего правления наглядно продемонстрировала, что к числу надежных партнеров ее уж точно нельзя причислять.  Так или иначе, все партии, которые вступали с ней в союз и входили в кабмин, отчего-то оказывались неспособны выполнить свои предвыборные обещания, в результате теряя голоса избирателей на последующих выборах.

Сейчас Меркель усиленно пытается все же втянуть в коалицию СДПГ. Политологи не исключают, что это ей удастся. В то же время надо четко понимать, что будущее правительство – созданное после переговоров или новых выборов – будет последним кабмином фрау Меркель. В один голос эксперты говорят, что тот, кто решит разделить с ней эту участь, вряд ли может рассчитывать на какое-либо политическое будущее.

Правда, лидеру социал-демократов Мартину Шульцу по большому счету терять-то и нечего. Ведь после того, как возглавляемая им СДПГ показала худший за последние 70 лет результат на выборах, должность министра иностранных дел  в новом кабинете министров вполне его устроит, чтобы тихо и спокойно отправиться на политическую пенсию. Правда, СДПГ может еще показать свой норов. Она может и не пойти в коалицию, если Меркель продолжит блокировать реформу Евросоюза. Социал-демократы намерены добиться от канцлера и пересмотра отношения к ряду социальных вопросов.

Фото: GLOBAL LOOK press/CHROMORANGE

СДПГ называет согласие блока Ангелы Меркель на реформирование ЕС одним из основных условий создания коалиционного правительства, заявил глава МИД Германии, социал-демократ Зигмар Габриэль Bild . "Если ведомство федерального канцлера продолжит отклонять все предложения о реформировании ЕС, то коалиции с СДПГ не будет", – цитирует его Bild. – Ясно также, что если союз будет настаивать на том, что находящиеся в обязательной системе здравоохранения люди будут обслуживаться хуже, чем застрахованные в частном порядке, будет мало смысла вести коалиционные переговоры".

Как ожидается, ХДС/ХСС и СДПГ к середине января подведут первые итоги переговоров и представят их руководящим органам своих политических сил. При этом, работа непосредственно над коалиционным соглашением будет начата начнется лишь во второй половине месяца, а увидеть реальные плоды переговоров – окончательно сформированное правительство – можно будет не раньше весны.

Пока же в Германии функционирует временный кабинет министров, который выдерживает взятый курс во внутренней и внешней политике. То есть, речь не идет о некоей анархии в исполнительной власти, но дискомфортно себя чувствует вся политическая система страны. В какой-то степени это ощущается и за пределами ФРГ – в ЕС и более глобальной международной сцене. И, конечно же, вся эта ситуация не может не отражаться на Ангеле Меркель.

Ангела Меркель. Фото: GLOBAL LOOK press/Emmanuele Contini

Она, говорят, тратит много времени и сил на поиски компромисса с другими политическими силами Германии, что не может не отражаться на ее работе в правительстве и деятельности кабинета министров в целом. Но, несмотря на все сложности, госпожа канцлер пока остается самым популярным политиком страны  и, похоже, что снова сохранит занимаемый пост.

Автор: Дмитрий Куклин4 января 2018, 10:00
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