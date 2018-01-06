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Самые громкие политические скандалы 2017 года

Фото: Dni.Ru
Большинство политических скандалов 2017 года происходило на фоне ухудшающихся отношений России и Украины. Киев, а вместе с ним его западные союзники, никак не могут простить Москве факт воссоединения с Крымом. Отсюда и унизительное решение не пускать на "Евровидение" Юлию Самойлову, и травля российских спортсменов, связанная с лишением их медалей и отстранением от Олимпиады в Южной Корее. И даже появление в числе претендентов на пост президента России Ксении Собчак с ее, мягко говоря, странными заявлениями, можно смело поставить в ряд этих событий.
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Юлия Самойлова была не первой пострадавшей от украинских властей, принимающих вот уже три года безумные решения в отношении россиян. Под каток киевских санкций давно попали деятели культуры, журналисты, артисты, писатели и исполнители. Все, кто хоть раз побывал в Крыму, который Украина до сих пор считает своим, сразу же становились персонами нон грата – СБУ закрывала им въезд в Незалежную. В черном списке – Елена Яковлева, Александр Розенбаум, Михаил Пореченков, Елена Воробей, Михаил Боярский, Никита Михалков, всего – более 150 имен.

Доходило до нелепых скандалов, когда, к примеру, певице Наташе Королевой, уроженке Киева, запретили приехать на похороны своей бабушки. Только после вмешательства неведомых высших сил, исполнительницу в виде исключения все-таки впустили на денек на ее родину.

Апофеозом борьбы с песнями и танцами стало мартовское решение Службы безопасности Украины, которая закрыла певице Юлии Самойловой въезд в страну. Исполнительница строила грандиозные планы на конкурс "Евровидение". Она долго готовилась и вложила всю душу в песню "Горит пламя", которая должна была звучать в стенах Международного выставочного центра в Киеве. Но впервые в истории песенный конкурс прошел без участия России – причиной запрета на въезд стал визит Самойловой  в Крым в 2015 году.

Украинские власти даже пытались выдвинуть ультиматум России: они потребовали, чтобы вместо Юлии Самойловой на конкурс приехал  бы другой исполнитель. В Москве ответили бойкотом мероприятия, а все российские телеканалы приняли консолидированное решение и отказались транслировать "Евровидение".

То, что Россия не участвовала в конкурсе, который уже давно называют политическим, а не творческим, может даже и к лучшему. Украинское "Евровидение" было отмечено несколькими скандалами. Началось все с того, что членов профессионального жюри почему-то не пустили в зал, где проходили выступления исполнителей. Композиторы, поэты, певцы и продюсеры были вынуждены сидеть за кулисами и давать оценки певцам, наблюдая за ними через экран монитора.

Затем во время выступления украинской певицы Джамалы, победившей на конкурсе 2016 года, на сцену выскочил неизвестный мужчина с флагом Австралии и показал публике голый зад. А уже после конкурса многие представители зарубежных делегаций жаловались на не самые комфортные условия их размещения в Киеве.


АТАКА НА РОССИЙСКИЙ СПОРТ

Международный олимпийский комитет развязал в 2017 году настоящую войну против российских спортсменов. Решения МОК о дисквалификации наших атлетов следовали одно за другим. Причем каждое последующее было  копией предыдущего – менялись только имена и даты. В итоге у сборной России отобрали часть завоеванных на Олимпиаде в Сочи медалей – она уже не на первом месте, а пока на четвертом. Кроме того десятки спортсменов отстранены от международных соревнований.

Все это делалось на основании показаний Григория Родченкова – бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории. Сбежав от ответственности в США, он оттуда выдают порциями данные о том, как, по его мнению, прогнил российский спорт. Чиновники, забыв принципы олимпийского движения и презумпцию невиновности, пачками штампуют решения о дисквалификации атлетов и целых команд.

5 декабря Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в зимней Олимпиаде 2018 года в Южной Корее за нарушения антидопинговых правил. Выступить, причем, под олимпийским флагом, смогут только спортсмены, доказавшие свою чистоту от допинга. Практически все атлеты, готовившиеся к Играм, заявили о своем участии в них. Позицию спортсменов поддержал президент Владимир Путин.

А российским паралимпийцам запретили упоминать о своем гражданстве на Зимних играх в Южной Корее. Спортсмены получили право выступить на Паралимпиаде-2018 под флагом Международного олимпийского комитета из-за дисквалификации Паралимпийского комитета России.

На этом издевательства, судя по всему, не закончатся. МОК до сих пор не опубликовал полный список допущенных до Олимпиады в Пхенчхане спортсменов. Те же, кто полетит в Корею, очевидно, испытают на себе небывалый прессинг со стороны комиссаров WADA (Международное антидопинговое агентство). А бывший главный следователь этой организации Джек Робертсон уже заранее объявил все победы российских спортсменов на Играх-2018 "грязными".

Фото: GLOBAL LOOK press/Brian Cassella

"ПРОТИВ ВСЕХ" – ПРОТИВ СТРАНЫ?

Славящаяся своими провокациями телеведущая Ксения Собчак объявила в 2017 году об участии в президентских выборах. В принципе, в этом нет ничего удивительного – по Конституции страны светская львица имеет полное право претендовать на главный пост в государстве. Но Собчак была бы не Собчак если бы просто заявила об этом.

Ксения Анатольевна за несколько дней успела сделать множество провокационных заявлений, превратив свою предвыборную кампанию в скандал и фарс. Придя к власти, теледива из "Дома-2" хочет отменить закон о гей-пропаганде, легализовать легкие наркотики, похоронить Ленина и сделать все для того, чтобы Россия вступила в Евросоюз.

Но самое главное – Собчак, ссылаясь на международное законодательство, заявила, что Крым принадлежит Украине. Тем самым она за секунду растеряла миллионы голосов потенциальных избирателей, которых у нее и так было не очень много. Метящая в президенты Ксения успела подмочить свою репутацию задолго до этого. Чего только стоят слова светской львицы о шумящих по ее окнами маленьких детях или, как выразилась Собчак, гаденышах, мешающих спать до обеда. Бывшая ведущая самого скандального телешоу еще не так давно говорила, что не собирается становиться матерью и даже сравнивала детей с енотами.

Отметилась Собчак и громкими скандалами на публике. В 2013 году телеведущая в компании с оппозиционером Львом Яшиным устроила потасовку в ресторане, побив двух девушек-журналистов. Летом 2016-го будущая кандидат в президенты учинила дебош на борту самолета.  Телезвезда напала на стюардессу, ругалась матом и кричала, что опаздывает на спектакль.

Наблюдатели уверены ,что выступая под слоганом "Против всех" Ксения Собчак фактически идет против своей же страны. Иначе как можно еще трактовать все ее заявления и поступки последних лет?

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press/Valya Egorshin

ЧИСТАЯ ПОЛИТИКА И КИНО

Еще один околополитический скандал длился практически весь 2017 год и, похоже, закончился лишь после большой кинопремьеры. Депутат Госдумы Наталья Поклонская никак не могла смириться со съемками фильма "Матильда", в котором отражена история взаимоотношений последнего императора России Николая Второго и балерины Матильды Кшесинской.

Между депутатом и режиссером картины развернулась бурная заочная дискуссия. Поклонская всеми силами пыталась помешать съемкам. Экс-прокурор Крыма посчитала, что история любви царя Николая II и танцовщицы Матильды Кшесинской оскорбляет чувства верующих, а потому попросила запретить фильм к показу. Набожный депутат написала несколько  жалоб в Генеральную прокуратуру, но премьера "Матильды" все-таки состоялась в октябре.

По словам Поклонской, задача фильма заключалась в том, чтобы опорочить историю России. "Не удивлюсь тому, что обгадившийся по полной программе деятель "культуры" продолжит делать хорошую мину при плохой игре, отрабатывая заказ хозяев, ведь глобальный проект "Матильда" продолжается", – написала депутат на своей странице в Facebook уже после премьеры.

Наталья Поклонская. Фото: vk.com/poklonskaya_nv

Еще один громкий скандал 2017 года, на этот раз чисто политический – в мае МИД Молдавии направил в посольство России ноту с требованием к пяти дипломатам покинуть страну в течение 72 часов. За дипломатов вступился президент Игорь Додон, чьи полномочия серьезно ограничены Конституцией.  Он заявил, что демарш исполнительной власти приведет к ухудшению отношений Москвы и Кишинева.

Громким международным скандалом закончился инцидент также связанный с Молдавией. Румынские ВВС запретили пролет гражданского самолета из Москвы в Кишинев через свое воздушное пространство. Дело в том, что одним из пассажиров был вице-премьер России Дмитрий Рогозин. По мнению Бухареста, член российского правительства допустил недоброжелательные и оскорбительные высказывания в адрес граждан Молдавии и ее руководства, затрагивающие имидж государства. В ответ Рогозин пообещал очень жесткий разговор с теми, кто дергает за ниточки власти Молдавии и Румынии.


SHOW MUST GO ON

На Украине 2017 год выдался богатым на политические скандалы. После Майдана этот год был самым бурным. Польша и Венгрия предъявили Незалежной серьезные претензии относительно ее исторической памяти и отношению к националистам. Позже к ним присоединились Россия и Румыния после принятия закона об образовании, ущемляющего права национальных меньшинств.

Закончился год на Украине эпопеей с Михаилом Саакашвили: задержание и освобождение скандального политика стало величайшим шоу в последний месяц года. Наблюдателям даже показалось, что на Украине зреет новый Майдан,  старт которому дал с крыши дома в центре Киева Саакашвили. Орущего Мишико очень удачно сравнили с Карлсоном, правда, без пропеллера. Политик, когда-то поразивший весь мир употреблением в пищу собственного галстука, на этот сбежал на крышу собственного дома в то время, когда полиция проводила в его квартире обыск.

В итоге Саакашвили задержала полиция, потом его отбили сторонники. Через несколько дней его снова взяли, а суд почему-то выпустил скандалиста на свободу. Политический спектакль на этом не закончен – 2018 год, очевидно, соберет еще больше зрителей фантасмагорической постановки, режиссируемой на Западе.


СТРАСТИ ПО КАТАЛОНИИ

В октябре Европа вступила в полосу серьезных испытаний и кризиса государственности:  Каталония пошла на обострение отношений с Испанией. Незаконный с точки зрения Мадрида  референдум, который с боем и кровью провели каталонцы 1 октября, показал – 90% жителей автономии хотят независимости.

Очевидно, что независимость нового государства, появившегося на карте Европы, не признает ни одна страна Старого Света. Между тем, серьезные экономические последствия октябрьских событий будут долгосрочные. В первую очередь это ударит по евро, а затем резко сократится туристический поток в Испанию.

Кроме того, примеру Каталонии могут последовать еще два, если не три десятка регионов, в которых сильны сепаратистские настроения. Это – Фландрия и Валлония в Бельгии, Шотландия и Северная Ирландия в Великобритании,  Ломбардия и Венеция в Италии, Верхняя Силезия в Польше и Лапландия в Норвегии…

И когда, события в Каталонии покажутся Старому Свету цветочками на фоне масштабного парада суверенитетов, тогда, возможно, Европа, наконец, осознает – какую ошибку она совершила, набросившись на Россию после воссоединения с нею Крыма.

Фото: GLOBAL LOOK press/Celestino Arce

Автор: Александр Комаров6 января 2018, 18:12

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