Знаменитые перлы политиков

Новые страны на карте мира, убитый головой бык, мечи и орало в руках украинцев и другие смешные цитаты из речей политиков. Они, как всегда, целый год радовали нас своими выступлениями. Dni.Ru собрали наиболее интересные высказывания публичных людей, прозвучавшие в 2017 году.

Весь мир запомнил выступление президента США на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре 2017 года. Среди прочего, он похвалил вымышленную страну Намбию за успехи в системе здравоохранения.

"В Гвинее и Нигерии вы сражались с ужасающей вспышкой вируса Эбола, а система здравоохранения Намбии становится все более самодостаточной", – сказал Трамп с высокой трибуны.



Решил не отставать от Трампа и глава МИД Польши Витольд Ващиковский. В начале года он выдал замечательный перл о запланированной встрече с министром несуществующей страны – Сан-Эскобара. Интересно, что спустя некоторое время в соцсетях появились аккаунты нового государства, а в англоязычной Википедии кто-то разместил статью о несуществующей стране.

Новые географические открытия сделал известный своими смешными высказываниями бывший боксер, а ныне политик Виталий Кличко. Выступая в Давосе, он заявил, что Украина вдвое больше Франции. "Это самая большая страна в Европе", – без всякого смущения добавил мэр Киева. Надо сказать, что территория Украины действительно больше Франции, но всего лишь на 56 тысяч квадратных километров: площадь Незалежной – 603 тысячи (у Франции – 547 тысяч). А вот про самую большую страну Европы господин Кличко, конечно, соврал. Видимо, забыл про Россию, площадь которой – без малого четыре миллиона квадратных километров.

"Наша задача сегодня – сделать все, для того, чтобы получить чрезмерный рост любых цен в нашей стране", – это заявление еще одного украинского политика – премьера страны Владимира Гройсмана. Кстати, сказал он это в самом начале года, а к его концу цены в Незалежной, действительно выросли – инфляция в стране составила 13%.

Юлия Тимошенко тоже радовала своих сограждан смешными высказываниями. В одном из своих выступлений она сравнила премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с пупырышкой на упаковочной пленке. "Вот для меня это образ Гройсмана. Это такая пупырышка, на которую можно нажать, она взрывается и на этом все", – заявила Юлия Владимировна.





Президент Украины тоже частенько выдает настоящие перлы. Один из них отлично иллюстрирует известную поговорку "В огороде – бузина, в Киеве – дядька". В одном из своих недавних выступлений Петр Порошенко сравнил своих сограждан со скалой, обладающей рядом весьма полезных каждому современному европейцу навыков. "Украинцы словно скала – они умело владеют и мечом, и оралом", – заявил президент.





Эпатажный депутат Госдумы Виталий Милонов начал борьбу в своем родном Петербурге с шаурмой. Жители города на Неве называют это блюдо шавермой, поэтому те предприятия общепита, где продается мясо в лаваше именно с таким названием, Милонов, напротив, защищал.



Прошелся Милонов и по оппозиционеру Алексею Навальному: депутат Госдумы высказался по поводу любви молодых людей к нему. "Любовь к Алексею Навальному пройдет по мере того, как молодые люди будут прекращать смотреть порнофильмы и переключатся на построение серьезных отношений с нормальными девушками", – недвусмысленно намекнул эпатажный политик.





В начале года президент Белоруссии чуть не рассорился вдрызг с Россией. На своей большой пресс-конференции Александр Лукашенко раскритиковал Москву за то, что она завышает цены на энергоносители. "Россия часто хваталась и за газовую и за нефтяную трубу, и сейчас происходит то же самое. После всех этих конфликтов передо мной не раз извинялись, но зачем дергать за живое?" – посетовал батька. К счастью, к осени Путин и Порошенко нашли общий язык и все споры между соседями были забыты.

Весельчак Сильвио Берлускони пошутил в этом году о новом президенте Франции Эммануэле Макроне и его супруге Бриджит. "Прежде всего, он 39-летний парень, с приличным опытом работы и хорошей мамой, что носила его руках, когда он был еще ребенком", – сказал бывший итальянский премьер. Очевидно, что под мамой Берлускони подразумевал его учительницу пол литературе, ставшую женой. Напомним, что Бриджит старше Макрона на 24 года.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре, народный артист России Иосиф Кобзон, отвечая в апреле 2017 года на вопрос о своем здоровье, сделал странное заявление. "Я здоров, к чему скрывать. Я недавно головой быка убил", – сказал певец и политик. Где именно произошел чудовищный инцидент и, что привело его в такую ярость, народный артист не уточнил.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, развеселивший всех в 2016 году фразой "Денег нет, но вы держитесь", снова заставил улыбнуться журналистов. В марте на заседании правительства обсуждался вопрос об эпидемии гриппа. Медведева за столом не было, а президент Владимир Путин коротко заметил: "Вот и Дмитрия Анатольевича не уберегли". Спустя несколько дней кто-то на публике поздравил Медведева с выздоровлением. "Да я и не болел" – сказал премьер.



