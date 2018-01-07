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Политика

Главные плохиши 2017 года

Фото: Dni.Ru
Ушедший год стал временем обострения геополитической обстановки и углубления противоречий между коллективным Западом и теми государствами, которые не желают плясать под дудку Вашингтона и Брюсселя. Конфликт нынешнего однополярного и рождающегося многополярного миров находит отражение в "горячих точках" современной международной политики – на Ближнем Востоке, Украине и в КНДР. И некоторые из лидеров были совсем не прочь подкинуть дров в уже пылающий или только разгорающийся костер войны.
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В своей первой речи после победы на выборах президент США Дональд Трамп обещал нормализовать отношения с другими государствами. "Мы поладим со всеми странами, желающими ладить с нами, верьте мне. У нас будут великолепные отношения с такими государствами, просто великолепные", – заявил он.

Однако спустя несколько месяцев глава Белого дома начал проводить политику, прямо противоположную его миротворческим заявлениям. Настоящим актом агрессии против суверенного государства стала ракетная атака на сирийскую авиабазу Шайрат 7 апреля. Удары наносились крылатыми ракетами "Томагавк" с кораблей военно-морских сил США в Средиземном море. В итоге погибли несколько человек, более 20 получили травмы.

Многие после этого вспомнили слова Трампа, которые он сказал в 2013 году, комментируя намерение президента Барака Обамы провести военную операцию против Дамаска. "Сообщаю нашему глупому лидеру: не атакуйте Сирию. Если вы это сделаете, произойдет очень много плохих вещей. От этого США не получит ничего!" – сказал тогда миллиардер. Но, как оказалось, сам он не прочь применить силу в спорных ситуациях.


Но одной Сирии нынешнему главе Белого дома оказалось недостаточно, поэтому он пошел на резкое обострение отношений с Северной Кореей. В апреле Вашингтон направил в Японское море ударную группу кораблей американских ВМС во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон". Пхеньян "ищет неприятностей", заявил Трамп, намекая на продолжение северокорейцами своей ядерной программы.

Американский лидер попытался запугать главу Северной Кореи Ким Чен Ына, пригрозив ему мощным ударом. Руководство КНДР должно "взять себя в руки", заявил Трамп, пообещав для страны в противном случае "огонь и ярость". В начале сентября с трибуны ООН миллиардер заявил о готовности полностью уничтожить Северную Корею, при этом Ким Чен Ына американский лидер назвал "человеком-ракетой".

Впрочем, даже в самые опасные моменты кризиса аналитики выражали сомнение, что президент США действительно решится на удар по КНДР, ведь агрессия может очень дорого обойтись американцам. Гипотетически северокорейские ракеты могут долететь до территории США, поэтому все выпады Трампа в адрес Пхеньяна – это пустые угрозы, желание взять Ким Чен Ына "на слабо".

Ким Чен Ын

Не отличался миролюбивостью в прошедшем году и сам северокорейский лидер. В 2017-м Пхеньян несколько раз проводил ракетные и ядерные испытания, сопровождая их крайне агрессивной риторикой.

По иронии воинственные заявления делал комитет КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 14 сентября это ведомство распространило заявление, что Япония "не должна больше существовать" по соседству с Северной Кореей. Четыре острова Страны восходящего солнца должны быть уничтожены, заявили в Пхеньяне, а США "нужно стереть в пепел и тьму".

Фото: GLOBAL LOOK press/kcnawatch. co

На следующий день северокорейцы запустили баллистическую ракету в сторону Японии. Она пролетела над территорией Страны восходящего Солнца и упала в двух тысячах километров от острова Хоккайдо.

Не оставили без внимания в Пхеньяне и словесные выпады Дональда Трампа. Ким Чен Ын назвал главу Белого дома "выжившим из ума старым маразматиком". Жесткая словесная перепалка двух лидеров, отмечали эксперты, поставила обе стороны на грань полномасштабных военных действий.

Впрочем, аналитики утверждают, что все манипуляции Ким Чен Ына с ракетно-ядерной программой являются лишь реакцией на агрессивную политику США в отношении КНДР. Если бы президент Дональд Трамп вел себя сдержаннее и демонстрировал желание договориться мирным путем, то количество испытаний ракетного и ядерного оружия со стороны КНДР резко бы уменьшилось.

Тем не менее до предела милитаризованная Северная Корея представляет угрозу не только США и их союзникам, но и России, которая всегда выступала за мирное решение накопившихся противоречий. В радиус поражения северокорейских ракет подпадает значительная часть Дальнего Востока.

Конечно, вероятность того, что Пхеньян собирается направить свое оружие на российские дальневосточные города стремится к нулю. Однако нельзя исключать технических ошибок, которые могут привести к непредсказуемым последствиям. Тем более, если речь идет о ядерном оружии.

Петр Порошенко

Уже привычно в список главных плохишей года попадает президент Украины Петр Порошенко. В марте он узаконил транспортную блокаду Донбасса, которую еще в январе начала группа националистов во главе с депутатом Верховной рады Семеном Семенченко. Радикалы заблокировали торговые операции с непризнанными Донецкой и Луганской республиками.

Стоит ли говорить, что подобные действия противоречат подписанным Порошенко в феврале 2015 года минским соглашениям? Кажется, на них в Киеве уже не обращают никакого внимания. Но уже традиционно Запад обвиняет в эскалации народные республики и Россию.

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko

Перманентные обстрелы территорий самопровозглашенных республик Киев сочетает с периодическими провокациями. Так, в июле Украина прекратила подачу электроэнергии Донецку и Луганску. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков справедливо заметил, что это еще один шаг Киева на пути отторжения собственных территорий. Не стоит забывать и о законопроекте о реинтеграции Донбасса, где Россия признается "агрессором" и "страной-оккупантом". Подавляющее большинство экспертов уверены: разработанный командой президента нормативно-правовой акт приведет к дальнейшей эскалации насилия в регионе.

Впрочем, последнее время обстановка на линии разграничения между украинскими войсками и отрядами ополченцев и без того до предела накалена. Только за 25 декабря обстрелу подверглись четыре населенных пункта Донбасса. Украинские войска использовали минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

Порошенко сознательно нагнетает ситуацию и вокруг Крыма. 19 декабря Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по полуострову, где Россия именуется как "оккупирующая держава". Эксперты утверждают: лидеру Незалежной не нужна деэскалация ситуации. Наоборот – гораздо выгоднее конструировать образ внешнего врага, на действия которого можно списать все внутренние проблемы.

Автор: Иван Поляков7 января 2018, 12:05

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