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Главные политические счастливчики 2017 года

Фото: Dni.Ru
Прошедший год ознаменовался продолжением мирового политического цунами, связанного со становлением многополярной системы международных отношений. Кто-то из прежних тяжеловесов потерял свои позиции в этом шторме, другим же удалось не только сохранить, но и укрепить свое положение. Кто из политиков оказался наиболее удачлив в 2017 году?

Продолжение: Китайский гороскоп на 2018 год
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Эммануэль Макрон президент Франции

Нынешний президент Пятой республики – неожиданная личность на мировом политическом небосклоне. Он одержал уверенную победу на состоявшихся весной прошлого года президентских выборах, обойдя с 66% голосов свою главную соперницу – главу Национального фронта Марин Ле Пен.

При этом еще за несколько месяцев до выборов поставить на победу Макрона никто бы не рискнул. Он был темной лошадкой, прозябавшей в тени кандидата от партии "Республиканцы" Франсуа Фийона, который рассматривался многими как наиболее вероятный победитель президентской гонки. Тем не менее после скандала с фиктивным трудоустройством жены рейтинг Фийона резко пошел вниз. Тогда-то и начался стремительный подъем Макрона.

Судьба благоволила 39-летнему красавцу, за свою карьеру уже успевшему поработать министром финансов. За несколько месяцев он сумел привлечь симпатии большинства французов. Им импонировал обаятельный молодой карьерист.

Эммануэль Макрон. Фото: GLOBAL LOOK press/Wiktor Dabkowski

Особенно понравился Макрон женской аудитории. Ее он покорил не только шармом, но и целеустремленностью – на поприще амурных дел. Жена теперь уже президента Франции – Брижит Макрон – на 24 года старше своего супруга. Познакомились они еще в школе, где тогда еще мадам Тронье преподавала будущему лидеру Пятой республики французский язык.

Сам Макрон, говоря о своем семейном союзе, считает, что ничего странного в нем нет, а все выпады и кривотолки на эту тему – лишь проявление двойных стандартов. "Если бы я был на 20 лет старше жены, никому в голову не пришло бы думать, подходим ли мы друг другу", – сказал президент Франции.

Реджеп Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ушедшем году продемонстрировал отличные навыки в умении сидеть на двух стульях. С одной стороны, он приложил все усилия, чтобы наладить отношения с Россией, с другой – продолжил сотрудничество с НАТО и заигрывания с президентом Украины Петром Порошенко.

Отношения между Москвой и Анкарой испортились ноябре 2015 года, когда турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией. Эрдоган извинился за случившееся летом следующего года, после чего страны начали восстанавливать двустороннее экономическое и политическое сотрудничество.

На фоне взаимодействия Москвы и Анкары в Сирии наблюдатели стали отмечать, что между странами складывается новый геополитический альянс, способный серьезно изменить взаимоотношение сил на Ближнем Востоке. Сотрудничество с Москвой позволило Эрдогану защитить турецкие интересы в Северной Сирии и снизить уровень угрозы со стороны курдов.

Реджеп Эрдоган. Фото: GLOBAL LOOK press/Turkish Presidential Palace

Стремясь угодить Москве, турецкий лидер постоянно сыпал обвинениями в адрес Соединенных Штатов, утверждая, что Вашингтон финансирует группировку "Исламское государство" (террористическая организация, запрещена в России. – Прим. ред.). Политическое сближение с Москвой Эрдоган укрепил договоренностями об отмене санкций, в том числе относительно пресловутых томатов: теперь Анкара сможет поставлять их на российский рынок с декабря по апрель. Кроме того, в сентябре 2017 года страны подписали долгосрочный контракт на поставку российских комплексов С-400.

Вместе с тем Турция по-прежнему входит в состав враждебного России Североатлантического альянса. И нет никаких признаков, что Эрдоган на фоне потепления отношений с Москвой собирается вывести Турцию из этой организации. Кроме того, турецкий лидер не стесняется демонстрировать единство взглядов с президентом Украины Петром Порошенко. Так, во время своего визита в Киев в октябре 2017 года Эрдоган заявил, что никогда не признает воссоединение Крыма с Россией.

Совпадение или нет, но спустя некоторое время после встречи двух лидеров Турция перестала пускать в свои порты корабли с полуострова. Как заявили в Киеве, такая договоренность была достигнута именно во время визита Эрдогана.

Таким образом, политика Анкары в духе "и нашим, и вашим" приносит турецкому лидеру определенные успехи. Благодаря сотрудничеству с Россией и Западом Эрдоган сумел повысить геополитический статус Турции и сделать ее влиятельным игроком на мировой политической арене.

Башар Асад

За прошедший год значительно укрепил свои позиции и президент Сирии Башар Асад. Во многом это стало возможным благодаря России, которая оказала арабской республике помощь в борьбе с террористической угрозой.

Башар Асад. Фото: kremlin.ru

Москва в сентябре 2015 года начала операцию Воздушно-космических сил против боевиков "ИГ". К тому моменту террористы захватили большую часть Восточной Сирии и оказались в паре часов езды от Дамаска. В том числе благодаря успешным действиям наших летчиков удалось покончить с экстремистами в провинции Алеппо, разгромить их отряды вдоль Евфрата, освободив при этом ряд крупных городов – Дейр-эз-Зор, Маядин и Абу-Камаль.

Таким образом, Западу не удалось добиться свержения Асада. При этом его политический крах был одной из целей гражданской войны, развязанной в Сирии при непосредственной поддержке западных стран. Благодаря помощи со стороны России у сирийского лидера появилась реальная возможность закончить продолжающуюся уже почти семь лет войну в свою пользу.


Александр Лукашенко

Еще один умелец сидеть на двух стульях – президент Белоруссии Александр Лукашенко. Лавируя на протяжении многих лет между Западом и Россией, белорусский лидер научился получать определенные преференции как со стороны Брюсселя и Вашингтона, так и со стороны Москвы.

В марте на встрече с министром иностранных и европейских дел Бельгии Дидье Рейндерсом Лукашенко без тени смущения заявил, что является сторонником Евросоюза. В своей дружбе белорусский лидер заверяет и президента Украины Петра Порошенко. Так, в январе 2017 года Лукашенко назвал происходящее в Донбассе "борьбой Украины за свою независимость", а позже сделал заявление, что граница между двумя странами всегда будет "границей дружбы и добрососедства".

Петр Порошенко и Александр Лукашенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko

Слова белорусского лидера прозвучали на фоне очередного скандала с Россией. Тогда, несмотря на накопившуюся крупную задолженность за российский газ, Минск попросил скидку на голубое топливо, но в вежливой форме получил отказ.

Тем не менее для Лукашенко все закончилось хорошо: в апреле стороны урегулировали разногласия, при этом Минск погасил долг за российское голубое топливо в размере 726 миллионов долларов. В то же время Белоруссия в очередной раз получила скидку на газ.

Автор: Иван Поляков8 января 2018, 16:01

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