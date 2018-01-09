Собчак выставила Явлинского в неприглядном свете

Кандидаты в президенты России собрали в своих избирательных фондах более 650 миллионов рублей. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), меньше всего средств удалось собрать основателю "Яблока" Григорию Явлинскому и коммунисту Павлу Грудинину.

Средства на избирательную кампанию пока поступили на счета 13 кандидатов на высший государственный пост в России. В целом собрано более 656 миллионов рублей, сообщает ЦИК на своем официальном сайте.

В отстающих на сегодняшний день оказались кандидат от КПРФ Павел Грудинин, на счету которого всего одна тысяча рублей с копейками, и ветеран президентских кампаний, лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский с сотней тысяч. Новичок в выборных гонках Ксения Собчак собрала почти 19,5 миллиона рублей, пишет газета "Известия".

Немногим более 20 миллионов удалось собрать сторонникам лидера Партии роста Бориса Титова. Руководитель ЛДПР Владимир Жириновский может распоряжаться суммой 200 миллионов. Пока больше всего средств в избирательном фонде действующего президента Владимира Путина – 400 миллионов рублей.

ЦИК получил документы от 64 потенциальных претендентов на должность президента России. По данным комиссии, 43 человека заявили себя как самовыдвиженцы, еще 21 кандидат был выдвинут политическими партиями.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года. Претендовать на высший государственный пост имеют право граждане старше 35 лет и проживающие на территории страны не менее десяти последних лет. Самовыдвиженцы должны предоставить не менее 300 тысяч подписей в поддержку своей кандидатуры, кандидаты от политических партий – не менее 100 тысяч. Представители парламентских партий от сбора подписей освобождены.

Как писали Dni.Ru, 25 февраля первые россияне смогут отдать свои голоса за кандидатов на президентский пост – речь идет об избирателях, проживающих в отдаленных или труднодоступных местностях. 2 марта начнется голосование за рубежом, где откроется более 360 избирательных участков.

