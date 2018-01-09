Госдума обозначила приоритеты на весеннюю сессию

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин рассказал о приоритетных направлениях работы Госдумы в весеннюю сессию. По его словам, депутатам предстоит рассмотреть более 1300 законопроектов. Нормативно-правовые акты направлены на законодательное обеспечение послания президента России, совершенствование цифровой экономики, защиту участников долевого строительства и решение ряда других актуальных вопросов.

Перспективы цифровой экономики

"Один из главных приоритетов – это законодательное обеспечение цифровой экономики", – отметил председатель нижней палаты. Он подчеркнул, что уже на этой неделе парламентарии рассмотрят в первом чтении законопроект о регулировании государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере развития информационных систем, в том числе в IT-технологиях. Всего в весеннюю сессию на повестке у Госдумы находятся 1338 нормативно-правовых актов.

По словам Володина, цифровая экономика – это большие возможности и перспективы, поэтому необходимо создавать все условия для ее развития. "Нам нужно сделать так, чтобы мы могли экспортировать наши наработки и создавать условия для того, чтобы именно здесь создавались будущие технологии, чтобы не только совершенствовать многое в нашей жизни, но и, конечно, чтобы экономика от этого становилась более сильной", – сказал глава нижней палаты.

Упомянутый спикером законопроект наделяет IT-системы статусом объектов государственно-частного партнерства. Рассмотрение нормативно-правового акты было инициировано главой думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым совместно с группой парламентариев во исполнение поручений президента Владимира Путина об утверждении программы "Цифровая экономика".





Реализация посланий главы государства

В весеннюю сессию депутаты Госдумы примут 23 законопроекта для реализации послания президента Федеральному собранию. "Мы вместе с правительством над этим работаем, считаем, что нужно это сделать как можно быстрее, потому что решения этих вопросов ждут люди", – сказал Володин.

Кроме того, одним из приоритетных направлений в работе парламентариев будет вопрос обеспечения граждан жильем. Спикер Госдумы отметил, что речь идет о дольщиках, которые вложили свои средства на этапе строительства дома.

В прошлом году в стенах Госдумы прошли широкие парламентские слушания по проблемам обманутых участников долевого строительства. В них приняли участие сами пострадавшие граждане из разных регионов, представители законодательной и исполнительной ветвей власти различных уровней, строительной отрасли, а также правоохранительных органов. По итогу была создана рабочая группа, в которую вошли представители всех думских фракций.





Борьба с коррупцией

Будет совершенствоваться и антикоррупционное законодательство. Для этих целей в Госдуме создана рабочая группа для изучения вопросов с возможными конфликтами интересов у парламентариев. "Задача рабочей группы – изучить вопросы, связанные с конфликтами интересов и, если потребуется, внести предложения по изменению законодательства в области борьбы с коррупцией, касающиеся принятия решений с участием депутатов", – рассказал спикер. Он добавил, что имеются в виду и обращения парламентариев в различные структуры.

По словам Володина, в состав рабочей группы вошли глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, руководитель комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов Наталья Поклонская и глава комитета по контролю и Регламенту Ольга Савастьянова. Результаты деятельности депутатской группы можно ожидать в течение месяца, подчеркнул спикер.

Достигнутые результаты

Напомним, осенняя сессия Госдумы завершилась 22 декабря. Несмотря на ограниченность по времени, депутаты смогли принять ряд важных инициатив. Среди них – повышение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума, безопасность критической информационной инфраструктуры, ужесточение наказания за телефонный терроризм и вербовку в ряды экстремистских организаций и ряд других значимых нормативно-правовых актов.

Спикер нижней палаты отметил, что впервые за три года депутатам удалось выйти на решения по повышению оплаты труда, денежного довольствия военнослужащих, социальных пособий, выполнение майских указов президента и реализацию новых социальных проектов.

Кроме того, Госдума приняла трехлетний бюджет роста. Главный финансовый документ страны увеличивает финансирование по таким статьям, как общегосударственные расходы, национальная оборона и безопасность, а также по другим важным направлениям. Новый бюджет фактически обозначает уход России от нефтяной зависимости: доля доходов от продажи энергоресурсов в принятом депутатами документе составляет всего около 30%.

