Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

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Политика

Украинцы в ужасе от безвиза с ЕС

Фото: GLOBAL LOOK press
Украина заплатила войной и крахом экономики за безвизовый режим с Евросоюзом, однако пользуются им лишь 4% выезжающих из страны граждан. На неутешительные итоги безвиза пожаловался в эфире одного из украинских телеканалов ведущий Вячеслав Пиховшек.

Продолжение: Киев получил очередную пощечину от Москвы

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"380 тысяч, или целых 4% украинцев от общего числа выехавших, воспользовались безвизовым режимом с Европейским союзом", – привел он данные со ссылкой на Олега Слободяна – помощника председателя Госпогранслужбы Украины.

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По словам телеведущего, у остальных был биометрический паспорт с вклеенной Шенгенской визой или документ старого образца без чипов с биометрическими данными. "Вывод – этим 4% наших граждан есть смысл радоваться, если им все равно, какую цену крахом своей экономики заплатила наша страна за то, что им легче выезжать", – посетовал Пиховшек.

Украина получила безвизовый режим с Евросоюзом в июне прошлого года. Однако долгожданный безвиз, которым так хвастался президент Незалежной Петр Порошенко, в итоге оказался не достижением, а банальным обманом и профанацией.

Очень скоро разочарованные украинцы обнаружили, что просто так уехать жить или учиться в одну из европейских стран у них не получится, ведь безвизовый режим рассчитан на пребывание граждан Незалежной в ЕС сроком не более 90 дней. Таким образом, он пригоден только для туристических поездок, для всего остального по-прежнему нужно оформлять отдельные документы.


Но и здесь есть подводные камни. Поесть аппетитных баварских сосисок под немецкое пиво, погулять по старым улочкам чарующей Праги и насладиться блеском огней великолепной Вены смогут лишь те граждане Незалежной, у кого на банковской карте имеется не менее 45 евро. В противном случае стремящемуся вкусить все блага европейской цивилизации украинцу могут и вовсе запретить пересекать границу.

Таким образом, бедным слоям населения даже такая фальшивая "евроинтеграция" совершенно недоступна. Тут бы семью прокормить да отдать последние гроши за безмерно выросшую коммуналку, ради оплаты которой украинцы начали брать кредиты.

А если учесть, что за чертой бедности в настоящее время проживают более половины граждан Незалежной, то безвизовый режим, выдаваемый местными политиками за небывалое достижение, на деле является циничным и подлым издевательством.

В Европе между тем прогнозируют, что массовый отток населения Украины на Запад привет к тому, что Незалежная в скором времени превратится в безжизненную пустыню. Такой неутешительный для Киева прогноз сделала влиятельная польская газета Rzeczpospolita.

По данным издания, в Польше находятся уже 1,2 миллиона украинцев, большинство которых могут остаться насовсем. При этом безвизовый режим лишь стимулирует граждан Незалежной покидать родину.

Автор: Иван Поляков9 января 2018, 15:55

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