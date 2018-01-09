Путин оказался главным потрясением Собчак

Кандидат в президенты России от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак дала интервью телеканалу RT. Помимо прочего, светская львица рассказала о событии, которое больше всего поразило ее в ушедшем году.



По словам телеведущей, таким событием для нее стало выдвижение президента Владимира Путина на выборы главы государства. Голосование пройдет 18 марта 2018 года – в день четвертой годовщины воссоединения Крыма с Россией.

При этом решением о своем выдвижении светская львица гордится. По словам Собчак, она старается ни о чем не жалеть и идти только вперед.

Также кандидат на высший государственный пост ответила на вопрос, что для нее означает родина. "Для меня моя родина – это страна Россия, которую я очень люблю, в которой рожден мой сын", – сказала она, отметив, что только в России она чувствует себя как дома.

Говоря об ажиотаже вокруг криптовалют, Собчак заявила, что биткоинов у нее нет и покупать их, по мнению телеведущей, уже поздно. "Надо было брать, пока они стоили по десять", – пояснила она.

О желании побороться за высший государственный пост дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака сообщила в октябре прошлого года. За это время она успела отметиться рядом скандальных заявлений, вызвавших резко негативную реакцию у подавляющего большинства российского общества.

Так, телеведущая сказала, что Крым принадлежит Украине. Судьбу полуострова, по ее словам, Москва и Киев должны решать за столом переговоров. При этом вести там агитацию светская львица отказалась.

Собчак выложила в Инстаграм видео.На видео она, ее муж Виторган и еще один мужчина танцуют у входа в православный храм. В руках у одного из них бутылка. "Пусси Райот уже не те" - написала она. Позже запись была удалена. РТ коллеги, пусть народ видит нашу оппозицию во всей красе. pic.twitter.com/cpiHW3eYFp — Borisenko (@amdn_blog) 1 января 2018 г.

Всеобщее негодование вызвало и ее заявление, что Россия сама виновата, что Запад ввел против нее санкции. При этом она отметила: простой народ не должен страдать от ограничительных мер. "Это нечестно по отношению к ним", – сказала кандидат в президенты.

В конце декабря Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Собчак в качестве кандидата на высший государственный пост. Она получила разрешение на открытие специального счета для формирования избирательного фонда. В настоящий момент Собчак занята сбором подписей в поддержку своей кандидатуры.

