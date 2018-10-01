Трамп жестко унизил попрошайку Порошенко

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По словам эксперта, раньше Украина строила авианесущие корабли на верфях в Николаеве и имела возможность создавать океанский флот. "В итоге вы скатились до приема подачек в виде металлолома", - сказал Коротченко в эфире телеканала "Россия-1".
Аналитик вспомнил историю с передачей вооруженным силам Незалежной 40 американских автомобилей Hummer. Как отметил эксперт, в соцсетях было много гневных комментариев от недовольных украинских военных относительно качества этих машин. По словам Коротченко, техника была передана Незалежной после долгого хранения на складах.
Политолог уверен: все это говорит о реальном отношении американцев к "союзнику". Он полагает, что, если бы Вашингтон действительно рассматривал Киев в таком статусе, то предоставил бы Украине два новых катера, а не рухлядь.
Напомним, что на днях президент Украины Петр Порошенко ездил в США, где, помимо прочего, выступил на церемонии передачи Военно-морским силам Незалежной двух списанных судов береговой охраны класса Island. В своем выступлении по этому поводу он сыпал пафосными фразами.
По его словам, главная задача ВМС Незалежной – защищать свои берега от "посягательств" России. "Так же, как мы защищаем нашу землю в Донбассе, наши суверенитет, свободу и демократию", – заявил Порошенко. Затем состоялась церемония подписания меморандума о передаче судов Украине.
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