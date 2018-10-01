Трамп жестко унизил попрошайку Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко, то и дело просящий Запад о финансовой и военной помощи, пережил очередное унижение от главы Белого дома Дональда Трампа. По словам главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, недавняя передача Незалежной двух устаревших американских катеров береговой охраны является позором для страны, которая в недавнем прошлом строила авианосцы.



По словам эксперта, раньше Украина строила авианесущие корабли на верфях в Николаеве и имела возможность создавать океанский флот. "В итоге вы скатились до приема подачек в виде металлолома", - сказал Коротченко в эфире телеканала "Россия-1".

Аналитик вспомнил историю с передачей вооруженным силам Незалежной 40 американских автомобилей Hummer. Как отметил эксперт, в соцсетях было много гневных комментариев от недовольных украинских военных относительно качества этих машин. По словам Коротченко, техника была передана Незалежной после долгого хранения на складах.

Политолог уверен: все это говорит о реальном отношении американцев к "союзнику". Он полагает, что, если бы Вашингтон действительно рассматривал Киев в таком статусе, то предоставил бы Украине два новых катера, а не рухлядь.





Напомним, что на днях президент Украины Петр Порошенко ездил в США, где, помимо прочего, выступил на церемонии передачи Военно-морским силам Незалежной двух списанных судов береговой охраны класса Island. В своем выступлении по этому поводу он сыпал пафосными фразами.

По его словам, главная задача ВМС Незалежной – защищать свои берега от "посягательств" России. "Так же, как мы защищаем нашу землю в Донбассе, наши суверенитет, свободу и демократию", – заявил Порошенко. Затем состоялась церемония подписания меморандума о передаче судов Украине.