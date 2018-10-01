Конец близок: названа дата смерти Порошенко

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предрекла скорую политическую смерть президенту Незалежной Петру Порошенко. С резким заявлением "оранжевая принцесса" выступила на заседании Согласительного совета Верховной рады.



По ее мнению, конец власти нынешнего главы украинского государства наступит через шесть месяцев. Об этом Тимошенко сказала в ответ на реплику председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Артура Герасимова, обвинившего ее в работе на Кремль.

Депутат обосновал свое заявлением желанием главы "Батькивщины" ликвидировать "Нафтогаз Украины" в случае победы на выборах президента, которые состоятся весной следующего года. Герасимов полагает, что именно этого хочет Москва, чтобы не платить Киеву по проигранному делу в Стокгольмском арбитраже.

Тимошенко не растерялась и произнесла в ответ довольно жесткую речь. "Оранжевая принцесса" заявила, что политический конец Порошенко и его сторонников уже близок. "Вам, уважаемые друзья, через шесть месяцев", – сказала она, намекая на следующие выборы главы государства, которые, судя по социологическим опросам, нынешний лидер Незалежной проиграет.

По словам Тимошенко, нынешнему украинскому руководству придется отвечать за все свои преступления. Бывший премьер-министр уверена: именно ее Порошенко считает главным конкурентом на предстоящем голосовании.

Тимошенко: скоро Порошенко покается за преступления против народа Украины. А сама она к обнищанию людей и полнейшей деградации Незалежной отношения не имеет. Так, в сторонке стояла. — Константин Симонов (@ich_Mitra) 1 октября 2018 г.

Немало экспертов действительно ставят на победу Тимошенко. Так, политолог Алексей Мартынов уверен, что лидер "Батькивщины" все-таки выиграет выборы и станет последним президентом Украины. По мнению аналитика, дело не в личности "оранжевой принцессы", а в хрупкости украинской государственности.

Мартынов отметил, что сформировавшаяся на Украине неустойчивая политическая система имеет ограниченный срок службы и неизбежно разрушится. "Юлия Владимировна придет, последние капельки из этой губки выкрутит, и все", – озвучил политолог неутешительный прогноз для Незалежной.