Порошенко подготовил кровавую бойню в Донбассе

Украина может назначить спецпредставителем на переговорах в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе бывшего президента Незалежной Виктора Ющенко. Такой шаг приведет к очередному витку вооруженного противостояния, отмечают СМИ.



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