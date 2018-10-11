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Политика

История повторяется: Порошенко пошел по стопам Гитлера

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Petro Poroshenko
Лозунг националистов времен Второй мировой войны стал официальным воинским приветствием на Украине. Президент Петр Порошенко подписал соответствующий закон и тем самым признал себя продолжателем дела Бандеры, Шухевича и Гитлера.
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Лозунг "Слава Украине!" обрел вторую жизнь после событий на Майдане 2013-14 годов. Местные националисты приветствовали друг друга вскинутой вверх рукой и этой фразой, а ответом служили слова "Героям слава!"

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Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

В начале октября Верховная рада приняла закон об установлении лозунга в качестве официального приветствия в войсках, а сегодня, 11 октября документ подписал Петр Порошенко.

На встрече с генералами президент заявил, что военные уставы в стране будут обновляться в соответствии с идеей уважения к военнослужащим. Новое старое приветствие будут использовать не только военные, но и сотрудники национальной полиции. Также закрепляется обращение к военным "пан" вместо "товарищ", сообщает РИА Новости.

Общаясь с военнослужащими Порошенко не только обрадовал их тем, что изменил приветствие, но и отдал им приказ открывать огонь и применять все силы и средства в Донбассе для сохранения жизни людей. Стрелять по своим согражданам надо для того, чтобы, как выразился президент, сберечь каждого украинского воина.

Напомним, что лозунгом "Слава Украине!" пользовались бойцы запрещенной в России "Украинской повстанческой армии". В последние годы в Незалежной идет героизация УПА и ее лидеров – Степана Бандеры и Романа Шухевича. 


УПА была образована 14 октября 1942 года как боевое крыло "Организации украинских националистов". Она действовала преимущественно на Западной Украине и сотрудничала с гитлеровцами. На совести боевиков УПА Волынская резня – массовое уничтожении в 1943 году польского гражданского населения. По данным исследователей, общее число жертв трагедии колеблется от 36 тысяч до 100 тысяч человек.

Три года назад Петр Порошенко подписал указ об установлении 14 октября Днем защитника Украины, перенеся его с 23 февраля.

Автор: Александр Комаров11 октября 2018, 20:21
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