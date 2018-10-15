Трамп сделал откровенное признание о Путине

Президент США Дональд Трамп известен своей эксцентричной манерой поведения, неотъемлемой частью которого являются громкие и провокационные, но пустые фразы. Вот и на сей раз глава Белого дома отличился. В интервью телеканалу CBS News миллиардер не исключил, что президент России Владимир Путин причастен к убийствам и отравлениям.



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