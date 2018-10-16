Россия и Чехия расширяют межпарламентское сотрудничество

Межпарламентские отношения России и Чехии необходимо активизировать с опорой на духовную, культурную и историческую близость двух стран. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем палаты депутатов чешского парламента Радеком Вондрачеком. Это первый за последние десять лет официальный визит законодателей Чехии в нашу страну.



По словам Володина, парламенты двух стран должны строить отношения на таких принципах, как доверие, уважение и невмешательство в дела других государств. "Мы выступаем за активизацию наших отношений", – сказал председатель нижней палаты.

Спикер Госдумы отметил, что Чехия – одна из стран, где активно изучается русский язык. Он преподается в 220 школах и гимназиях, в 43 высших учебных заведениях республики, уточнил Володин, добавив, что в Чехии обучаются шесть тысяч русских студентов.

В беседе с чешским коллегой председатель нижней палаты отметил рост туристического потока и товарооборота между двумя странами. "За 2017 год туристический поток российских граждан вырос на 35%, и сегодня Россия на четвертом месте формирует туристическую индустрию в Чехии. Это очень важный показатель", – сказал законодатель. Что касается товарооборота, за прошлый год он продемонстрировал рост более чем на 35% – до 7,4 миллиарда долларов, а в первом полугодии 2018-го – на 18,7%.





В свою очередь Вондрачек призвал к скорейшему урегулированию исторических разногласий. По его словам, на межпарламентском уровне Москва и Прага могут сотрудничать также в сферах безопасности и борьбы с терроризмом. Он напомнил, что эти темы делегация чешских законодателей обсуждала накануне со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Глава палаты депутатов чешского парламента подчеркнул, что говорить необходимо даже на самые острые темы. "Это в том числе вопросы, связанные с Украиной и делом Скрипалей", – сказал законодатель.

Володин призвал коллегу не воспринимать голословные заявления в адрес России как в отношении резонансного отравления в Солсбери, так и касательно кибератак, в которых западные страны продолжают обвинять Москву.





"Сейчас что предъявляют? Сделали заявление, на второй день отозвали дипломатических работников, напрягли отношения, еще больше ухудшили отношения с Евросоюзом.

Кто пострадал? Пострадали отношения между странами Европы и Россией", – отметил спикер Госдумы.

Председатель нижней палаты подчеркнул, что голословные обвинения выгодны определенным странам для продвижения собственных корыстных интересов. Володин полагает, что от шумихи вокруг дела Скрипалей и кибератак выиграли те, кто хочет заместить своими дорогостоящими энергоносителями доступные российские ресурсы.

"Мы сторонники диалога без двойных стандартов и вмешательства в дела других государств", – подчеркнул законодатель.





Тема межпарламентских отношений поднималась Вячеславом Володиным и в ходе пленарного заседания Госдумы во вторник, 16 октября. Спикер отметил, что по приглашению бундестага Германии делегация нижней палаты во главе с первым вице-спикером Александром Жуковым выехала в ФРГ. Что касается визитов зарубежных парламентариев в Россию, до конца года нашу страну посетят делегации законодателей из Австрии и Сербии.

В ходе пленарного заседания спикер предостерег депутатов от популизма. "Дума – место для дискуссии, но не для популизма. Популизм разрушителен, можно остаться враз без страны. Была огромная страна, но только те, кто сидел в этих парткомах, должен помнить, чем это закончилось", – сказал Володин, комментируя выступление депутата от КПРФ Ольги Алимовой.





Международное сотрудничество – один из приоритетов Госдумы седьмого созыва. Законодатели периодически встречаются с зарубежными коллегами, активно участвуют в работе международных форумов и конференций, помогают налаживать связи между странами. Успехи в межпарламентском сотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений нынешнего депутатского корпуса за два года работы.

