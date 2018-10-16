Володин поздравил депутатов с получением госнаград
"Давайте поздравим наших товарищей. Указом президента они награждены государственными наградами, высокими наградами за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность", – обратился к коллегам-законодателям глава нижней палаты.
Так, председатели комитетов Госдумы по обороне Владимир Шаманов и по аграрным вопросам Владимир Кашин награждены орденами Александра Невского. "Владимир Иванович (Кашин. – Прим. ред.) активно занимается вопросами продовольственной безопасности, поэтому думаю, что все его радость разделяют", – сказал Вячеслав Володин.
Орденами Почета президент удостоил депутатов Елену Драпеко и Елену Панину. В свою очередь, член нижней палаты Александр Васильев и зампред думского комитета по энергетике Николай Петрунин были награждены медалью ордена за Заслуги перед отечеством второй степени.
"Видите, уважаемые коллеги, признание того, что среди нас работают уважаемые и эффективные, высокопрофессиональные наши товарищи", – отметил спикер Госдумы.
Президент России Владимир Путин подписал указ о вручении государственных наград ряду россиян, в том числе депутатам Госдумы, в понедельник, 15 октября. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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