В Москве заявили о признании ДНР и ЛНР

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики стоят на пороге признания Россией. По словам политолога Владимира Корнилова, в Москве всерьез задумались о таком шаге.





Еще год назад представить такое было невозможно, сегодня же в Москве допускают вероятность признания республик в случае очередного витка украинской агрессии, заявил политолог. "Путин мягко сегодня предупредил, что будет, если кто-то авантюрно нападет на Россию", – сказал аналитик в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1".

В свою очередь депутат от КПРФ Леонид Калашников полагает, что если не удастся восстановить нормальные отношения с Украиной, то она перестанет существовать как государство. "А какой вариант другой, если не мир с Украиной? Другой вариант – то, что она распадется", – полагает законодатель.

Напомним, ранее в Донбассе назвали условие вхождения Донецкой и Луганской республик в состав России. По словам бывшего министра обороны ДНР Игоря Хакимзянова, это произойдет лишь в том случае, если республики будут контролировать всю территорию Донбасса.

На встрече с Алексеем Кулемзиным обсудили проблемные вопросы развития города Донецка. Особое внимание уделили началу отопительного сезона. По информации и.о. главы администрации города Донецк полностью готов к приему тепла, включение идёт согласно графика. pic.twitter.com/kS80LfCglr — Пушилин Денис (@pushilindenis) 16 октября 2018 г.

Он уверен, что вооруженные силы ДНР и ЛНР должны выдавить украинскую армию из региона, однако делать это необходимо в сочетании с дипломатическими методами. Как отметил Хакимзянов, в настоящий момент народно-хозяйственный комплекс непризнанных республик переживает не лучшие времена, поскольку многие ресурсы, к примеру, электрические мощности, остались за Незалежной.

"Прежде чем интегрироваться в состав России, нужно возвращать регион полностью под свой контроль", – резюмировал военный.

Активная фаза конфликта в Донбассе завершилась зимой 2015 года, когда вооруженные силы республик взяли под контроль город Дебальцево – один из основных транспортных и логистических узлов региона. У Донецкой и Луганской республик до сих пор нет четко устоявшихся границ.

В настоящий момент непризнанные образования контролируют примерно треть территории бывших Донецкой и Луганской областей Украины, однако могут увеличить ее в случае очередной эскалации вооруженного конфликта.