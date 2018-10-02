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Политика

Путин прилюдно унизил выскочку Трампа

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Президент России Владимир Путин обошел в мировом рейтинге доверия главу Белого дома Дональда Трампа. Как гласят данные исследовательского центра Pew Research, почти треть опрошенных одобряют внешнюю политику российского лидера, тогда как с действиями президента США согласны лишь 27% респондентов.  
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Исследование, в котором приняли участие жители всех континентов, показало снижение доверия к Трампу во всем мире. Участники опроса полагают, что американский лидер не хочет считаться с интересами других стран.

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К примеру, лишь 18% французов считают, что Вашингтон учитывает мнение Парижа. В Великобритании таких респондентов немногим больше – 27%. Похожие цифры демонстрируют и россияне. Лишь 25% наших сограждан полагают, что США уважают интересы России.  

Вместе с тем данные исследователей говорят о том, что, несмотря на снижение доверия к Трампу во всем мире, его рейтинг среди американцев продолжает расти. Поколебать его не смогла даже мощная медийная атака на главу Белого дома после его встречи с президентом России Владимиром Путиным в июле этого года.  

Политолог Константин Блохин полагает, что американский лидер перед выборами может попробовать улучшить свой рейтинг. Эксперт не исключает, что с этой целью глава Белого дома нанесет новый удар по Сирии, чтобы отвлечь общественность от проблем внутри Соединенных Штатов. "Американцы могут осмелиться ударить по сирийским и даже иранским военным, но они не осмелятся ударить по российским", – сказал аналитик в эфире НСН.  


Стоит отметить, что Дональд Трамп периодически хвастается своей работой на посту президента, пафосно заявляя о громких победах и небывалых достижениях. Не стала исключением и трибуна ООН. На 73-й сессии Генеральной ассамблеи, которая состоялась на прошлой неделе, глава Белого дома решил напомнить миру о своих достижениях, но в ответ получил лишь издевательский хохот собравшихся.  

Американский лидер признался, что не ожидал такой реакции. Тем не менее свою речь он прерывать не стал, вновь сосредоточившись на рассказах о росте экономики, промышленности и сокращении безработицы.  

Автор: Иван Поляков2 октября 2018, 10:05
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