"Ситуация сложная": Путина в Кремле умоляют о помощи
Последний раз Вучич был в Москве во время празднования Дня Победы. Лидер братской республики принял участие в торжественных мероприятиях в центре столицы и успел провести переговоры со своим российским коллегой.
Сегодняшняя встреча глав государств совпала с резким обострением ситуации на Балканах из-за действий косовских сил. Как отметил Вучич, его переговоры с Путиным очень важны для Сербии. При этом говорил глава Сербии на очень хорошем русском языке, отметил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов из "Комсомольской правды".
Сложившуюся ситуацию Вучич охарактеризовал как "очень сложную". "Мы очень далеки от любого решения по вопросу Косово и Метохии", – посетовал лидер балканской республики.
«Мне надо выразить вам огромную признательность за твердую позицию по защите международного права и интересов Сербии»: Вучич на встрече с Путиным говорил по-русски pic.twitter.com/5gmqgHPbSE— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 2 октября 2018 г.
Ожидается, что по итогам сегодняшних переговоров Москва примет решение о поддержке Белграда в вопросе спора с Косово. Евросоюз, по сути, проигнорировал все просьбы Сербии оказать влияние на маленького, но очень буйного соседа, поддерживаемого к тому же из-за океана.
Ко всему прочему Вучич еще раз подтвердил, что его страна не собирается вступать в НАТО и будет сохранять военный нейтралитет. После этого он достал книгу о Сербии, написанную русскими авторами, и подарил своему российскому коллеге.
В настоящий момент переговоры завершились. По словам Вучича, стороны обо всем договорились. Однако раскрывать детали переговоров президент не стал, сообщает RT.
Напомним, в субботу, 29 сентября, спецназ Косово проник на контролируемую Сербией гидроэлектростанцию "Газиводе" и арестовал тамошнюю охрану. Позже силы частично признанной республики покинули стратегический объект. В Белграде произошедшее назвали провокацией и привели вооруженные силы страны в состояние боевой готовности.
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