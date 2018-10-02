Кремль разнес безумные планы США бомбить Россию
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова посла США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон о возможности атаки на Россию. Дипломат задалась вопросом – а кто, собственно, уполномочил эту даму делать подобные заявления?
" В курсе ли обыватели в США, что оплачиваемые из их кармана так называемые дипломаты ведут себя агрессивно и деструктивно? Очень просто ломать и крушить все подряд. Сложно чинить и восстанавливать", – приводит ТАСС слова Захаровой.
Ранее из штаб-квартиры НАТО прозвучало воинственное заявление о том, что США готовы уничтожить российские ракеты, которые Москва якобы отказывается ликвидировать сама. Американский дипломат сказала, что ее страна может нанести удар по России, если Москва продолжит разработку систем среднего радиуса действия.
Захарова прокомментировала заявление постпреда США о возможном уничтожении российских ракет https://t.co/dstOmHHayX pic.twitter.com/z5etVhlL1w— Новости Новороссии (@novorossianews) 2 октября 2018 г.
Видимо, и в Брюсселе, и в Вашингтоне забыли, что Россия не проводит такие работы и исследования. Около месяца назад глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва готова обсуждать претензии США по договорам о сокращении наступательных вооружений и о ликвидации ракет средней и малой дальности.
Напомним, что договор о РСНД был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году, а к июню 1991 года Москва его полностью выполнила, уничтожив на тысячу ракет больше, чем Вашингтон.
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