Кто стоял за убийством Каддафи

Ровно семь лет назад, 20 октября 2011 года, мятежники зверски убили многолетнего лидера Ливии полковника Муаммара Каддафи. Убийство лидера Джамахирии стало поворотным моментом в истории страны. Из процветающего государства Ливия превратилась в территорию хаоса, на которой идет перманентная война всех против всех.



Гражданская война в Ливии, которая привела к свержению Каддафи, началась в феврале 2011 года. Повстанцы быстро установили контроль над восточной частью страны, однако позже начали отступать под натиском войск полковника.

Вновь в пользу мятежников ситуация поменялась 19 марта, когда в гражданскую войну вмешалась авиация НАТО. Войска Каддафи, стоявшее у столицы бунтовщиков Бенгази начали постепенно откатываться назад. С этого момента началось контрнаступление повстанцев, закончившееся взятием столицы страны Триполи в конце августа 2011 года. К началу октября в руках полковника остались несколько городов, в том числе его родной Сирт.

Мятежники несколько раз пытались штурмовать город, но неудачно. Тем не менее, сомнений ни у кого не было: рано или поздно Сирт падет. Осознавал это и сам Каддафи. Понимая, что оставаться в осажденном городе больше невозможно, полковник с верными ему людьми утром 20 октября предпринял попытку прорваться на юг.





По пути колонна внедорожников, в которой находился ливийский лидер, подверглась атаке авиации НАТО. Каддафи выжил, но был взят в плен. Полковнику предстояло пережить несколько страшных часов унижений и издевательств. Расправу над ним мятежники записали на видео.

Позже американское издание Global Post разобрало запись на кадры и сделало вывод, что пленного ливийского лидера перед смертью изнасиловали. На кадрах видно, что истекающего кровью Каддафи ведут сквозь толпу. Затем некий мужчина зверски насилует повернутого к нему спиной ливийского лидера чем-то продолговатым, напоминающим палку.

Впрочем, есть предположение, что это мог быть нож. Эту версию подтверждает алжирское информационное агентство "Algeria-ISP". Предположение о ноже подтверждают и в окружении одного из ближайших соратников Каддафи – генерала Абу Бакра Джабера Юниса.

Другие мятежники били полковника по лицу, сыпали в него песок. Чудовищная пытка продолжалась с 9 до 12 часов. В общей сложности в очереди на расправу с Каддафи стояли больше ста человек. Превозмогавший нечеловеческую боль полковник ничем не мог ответить своим мучителям. Он лишь произнес в последние минуты жизни: "Позор вам! Вы не ведаете греха?!"



Тело Каддафи выставили на всеобщее обозрение в торговом центре в Мисурате. На рассвете 25 октября он был тайно похоронен в ливийской пустыне. Точное место его захоронения до сих пор неизвестно.





Как до конца неясно и то, кто мог стоять за ликвидацией Каддафи. По мнению президента Института Ближнего Востока Евгения Сатановского, полковника могли убить из-за резких высказываний, в частности, в отношении бывшего катарского эмира Хамада бин Халифа Аль Тани.

Эксперт рассказал, что на одном из саммитов Лиги арабских государств ливийский лидер обратил внимание на сильно располневшего катарского эмира, заявив, что тот уже не влезает в кресло, да и вообще похож на баррель (бочку с нефтью). "Вот за это его убили. Эмир позеленел, побелел, выглядел страшно. Это оскорбление", – сказал эксперт в эфире программы "Между тем" на телеканале "Звезда".

Впрочем, многие уверены, что реальной причиной расправы над полковником стали его инициативы, направленные на снижение мировой зависимости от доллара. С 1970-х годов торговля нефтью крепко связана с американской валютой: покупается и продается черное золото только за "зеленый". Соответственно, переход на другие расчетные средства на рынке энергоносителей может нанести серьезный удар по гегемонии доллара. Каддафи же вынашивал идею создания панафриканской валюты, обеспеченной золотом.

Впрочем, сын Каддафи Саиф аль-Ислам видит в ликвидации отца руку Франции. В частности, бывшего президента Пятой республики Николя Саркози, который якобы в свое время получал деньги от Каддафи на ведение избирательной кампании. Но после того, как французский лидер поддержал мятежников, в Триполи призвали французского лидера вернуть деньги. Саиф аль-Ислам уверен: стремление Саркози "замести следы" стало причиной убийства лидера Ливийской Джамахирии.





Сейчас Ливия раздроблена и, по сути, представляет из себя аналог Сомали. Некогда процветающая страна разделена на несколько территориальных образований, а в некоторых районах хозяйничают исламисты. "В настоящее время государства в Ливии не существует, это территория, где все воюют против всех", – сказал аналитик в беседе с корреспондентом Dni.Ru.

За власть в раздробленной стране борются несколько центров силы. Один из них – признаваемое Западом Правительство национального единства (ПНЕ), другой – Всеобщий национальный конгресс и, наконец, третий – Палата представителей Ливии во главе с генералом Халифой Хафтаром. Последний видится многими как наиболее вероятный объединитель Ливии.

Впрочем, к перспективам воссоздания ливийского государства многие эксперты относятся крайне скептически. По словам Евгения Сатановского, достаточных возможностей и сил для этого ни у кого нет.