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Политика

Зарвавшегося Эрдогана упекли за решетку

Реджеп Эрдоган. Фото: GLOBAL LOOK press/Mustafa Kaya
Жизнь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана – история неумолимого восхождения на самую вершину власти. На этом пути ему пришлось столкнуться с многими препятствиями и трудностями, и даже какое-то время провести в тюрьме. Какие тайны скрывает биография турецкого лидера?  
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Реджеп Тайип Эрдоган родился 26 февраля 1954 года в Стамбуле в семье офицера береговой охраны. До 13 лет жил на северо-востоке Турции в городе Ризе, откуда происходили его родители. Предки президента Турции переехали из грузинского Батуми.

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Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган президент Турции

В подростковом возрасте будущий турецкий лидер подрабатывал, продавая на улице булочки и лимонад. Учился в исламской школе, а в 1981 году окончил факультет экономики и коммерции Университета Мармара по специальности "Управление бизнесом".  

Восхождение на вершину

Свою политическую деятельность Реджеп начал еще в университете. После окончания он вступает в исламистскую Партию благоденствия, став через некоторое время председателем ее стамбульского филиала. В 1994 году будущий турецкий лидер в качестве кандидата от Партии благоденствия победил на выборах мэра Стамбула.

Реджеп Эрдоган. Фото: GLOBAL LOOK press/Ferhat Uludaglar

На этом посту он добился значительных успехов, решим ряд социально-экономических вопросов, проблемы водоснабжения, вывоза и переработки мусора. Будучи градоначальником, он активно пропагандировал исламские ценности, ввел ряд ограничений на потребление алкоголя. 

Тюремный срок

Проблемы у Эрдогана начались в 1998 году. Партия благоденствия была запрещена, и ему пришлось покинуть свой пост. В том же году будущего турецкого лидера осудили за публичное чтение стихов поэта Зия Гюкальпа, которые суд счел экстремистскими. Эрдогана обвинили в разжигании ненависти и вражды и приговорили к тюремному заключению сроков 10 месяцев. Но отсидел бывший мэр только четыре месяца, освободившись досрочно.  

Спустя два года он основал и возглавил Партию справедливости и развития, объединившую исламских консерваторов, правых центристов и представителей бизнеса. В ноябре 2002 году партия победила на парламентских выборах, а в марте следующего года Эрдоган был утвержден на пост премьер-министра. Восхождение на вершину власти завершилось 10 августа 2014 года, когда он победил на президентских выборах.  

"Ходжа" Эрдоган 

Уже в школе будущий турецкий лидер отличался религиозностью. За это одноклассники прозвали его "Ходжа". Так в странах Ближнего и Среднего Востока называли духовных лидеров. За годы своей политической карьеры он неоднократно отмечал, что не намерен насаждать исламские ценности, но при этом Эрдоган оговаривался, что поддерживает право сограждан выражать свои религиозные убеждения.  

Реджеп Эрдоган. Фото: GLOBAL LOOK press/Depo Photos

Впрочем, сам президент Турции называет себя сторонником светского пути республики. При этом в октябре 2013 года турецкие власти сняли запрет на ношение в государственных учреждениях женских головных платков. Исключение составляют суды, армия и полиция. Однако супруга главы государства Эмине Эрдоган носит платок во всех публичных местах. 

Жена президента 

На Эмине Реджеп женат с 1978 года, в семье четверо детей. Супруга турецкого лидера иногда подвергается критике общественности за свою консервативность. Так, общественная организация "Женщины европейской Республики Турция" подал иск против Эмине, обвинив ее в том, что во время зарубежных поездок она надевает хиджаб и, тем самым, "искаженно представляет образ современной турецкой женщины".  

Также широкий общественный резонанс вызвало заявление супруги турецкого лидера о том, что султанские гаремы в османской Турции были "школой жизни" для женщин и местом формирования их личности. Это заявление было интерпретировано противниками Эрдогана и сторонниками светского пути Турции как олицетворение излишне консервативной политики главы государства.  

Поговаривают, что супруга Эрдогана частенько пропадает в шопинг-турах, отдавая предпочтение дорогому антиквариату и дизайнерским вещам.  

С султанским размахом

Один из самых крупных скандалов вокруг Эрдогана разгорелся несколько лет назад в связи со строительством нового президентского дворца в Анкаре. Критики главы государства особенно указывали на тот факт, что строительство резиденции обошлось бюджету страны в 615 миллионов долларов, тогда как многие граждане Турции живут на несколько долларов в день. 

Фото: wikipedia.org/Ex13

По размерам новый дворец Эрдогана в 59 раз превосходит Белый дом в Вашингтоне и в три – Версальский дворец под Парижем. Турецкая оппозиция называет резиденцию "символом авторитарного правления" президента.  

Сам Эрдоган рьяно защищал свое детище с самого начала его строительства. В марте 2014 года суд в Анкаре постановил приостановить возведение здания. Однако турецкий лидер судебное решение показательно проигнорировал. "Пусть снесут, если смогут", – заявил он своим недоброжелателям.  

Кстати говоря, личное состояние Эрдогана, по данным газеты Gözlem Gazetesi составляет почти 6,5 миллиона турецких лир – это 1,8 миллиона евро. Впрочем, журнал Forbes утверждает, что турецкий президент является одним из самых богатых мировых лидеров с доходом в 57 миллионов долларов, а его личное состояние оценивается в 185 миллионов, включая стоимость многочисленной недвижимости и ценных бумаг.

Автор: Иван Поляков21 октября 2018, 10:00

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