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Политика

В Крыму отбили наглую провокацию Киева

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Власти полуострова ответили на инициативу депутата Верховной рады Украины о переименовании Республики Крым. По словам члена местного Госсовета Владислава Ганжары, происходящее – "торжество полного идиотизма" со стороны Незалежной.  

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На сегодняшний момент к Украине Крым не имеет ни фактического, ни юридического отношения, подчеркнул Ганжара. По словам депутата, в Киеве это прекрасно понимают, но отказываться от своей риторики не хотят.

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"Украинские власти пытаются даже не воплотить в жизнь какие-то пустые инициативы, а просто постоянно создают пустой фон вокруг Крыма", – отметил он. 

Ганжара подчеркнул, что крымчанам нет разницы, как именно Украина будет называть полуостров. К дурным инициативам буйного соседа в регионе привыкли, сказал депутат, и уже не обращают на них внимания. "Неприятно то, что Киев постоянно спекулирует и пытается набирать политические очки в преддверии предстоящих выборов", – цитирует Ганжару RT.

С предложением о переименовании Крыма выступил депутат Верховной рады Рефат Чубаров, называющий себя представителем крымских татар полуострова. Среди предложенных им вариантов – Крымско-татарская автономия, Крымская автономия, Автономная Республика Крым.  

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov

Впрочем, от перестановки слагаемых, как известно, сумма не меняется. Изменится название республики или нет, но Крыма Украине все равно не видать, как Порошенко своих собственных ушей. Посему подобные инициативы – не более чем очередное бесполезное сотрясание воздуха, которым Киев в силу собственной немощи занимается последние четыре года. 

Есть на Украине и те, кто не оставляет попыток вернуть полуостров военным путем. Известный в узких кругах националист Дмитрий Корчинский полагает, что Киеву выгодно поддерживать конфликт в текущем состоянии, поскольку, помимо Крыма, есть еще и нерешенная проблема Донбасса.  

Политический деятель уверен, что властям Незалежной нужно выбрать удобное время для нападения на полуостров. По его мнению, следует дождаться начала кризиса в России, а затем нанести удар.

Автор: Иван Поляков22 октября 2018, 18:04

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